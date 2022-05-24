Як "чоловічими прийомами" закохати в себе хлопця: спрацьовує безвідмовно!
Чоловічі прийомчики, обернені проти них, легко спрацьовують, якщо використовувати їх правильно. І це не означає, що треба поводитися брутально. Лишень будьте впевненою в собі, трохи егоїстичною, тримайте дистанцію, зникайте, не бійтеся фліртувати і відповідайте на серйозні питання жартами. Психологи кажуть, що така модель поведінки може бути дуже дієвою.
Про це пише Cluber.com.ua.
Не треба вибачатися, стримуватися. Ви - найкраща, пишайтеся собою!
Впевненість в собі є дуже цінною якістю, незалежно від того, хто ним володіє - чоловік або жінка. Поставте себе на перше місце у своєму житті і припиніть стримуватися. Чоловіки цінять впевнених у собі жінок.
Не бігайте за ним. Якщо він дійсно зацікавлений, прийде сам
Лише невпевнені в собі і вічно сумніваються буквально переслідують тих, хто їм подобається. Вони наївно вважають, що у світі існують сили, якими можна змусити когось полюбити насильно.
Будьте загадковою, інтригуйте
Чоловіки люблять приміряти на себе образ загадкового і таємничого незнайомця. Скористайтеся цим прийомом - чоловіків це притягує, як магнітом.
Заохочуйте його розповідати про свої інтереси, хобі та захоплення. При цьому про себе розповідайте ненароком, побіжно... В якийсь момент він зрозуміє, що майже нічого не знає про вас.
А коли він дуже-дуже зацікавлений, згадайте, що вам терміново треба піти. Це просто зведе його з розуму.
Не бійтеся фліртувати
Не бійтеся першими почати фліртувати. Головне - не переборщити з надмірною сексуальністю і не збентежити партнера ще більше. Доторкніться до чоловіка як би ненароком на рівні рук або плеча, встановіть зоровий контакт...
І нехай він думає, що сам зацікавився вами, а не потрапив в ретельно розставлені вами "мережі флірту".
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