Як весело провести Новорічні свята в умовах локдауну. ТОП ідей чим зайнятися у вільний час

У цьому році весь світ буде зустрічати Новій рік у нових умовах (фото flickr)

Кращі ідеї, як побалувати себе під час карантину

У світі погіршується ситуація з поширенням вірусу, тому щоб уникнути масових зібрань і святкувань український уряд збирається ввести локдаун на період з 23 грудня по 15 січня.

При локдауні нормально функціонують лише організації, що надають основні потреби і послуги. Тому всім нам звичні походи по магазинах, святковим ярмаркам, кінотеатрам та кафе будуть недоступні.

Чим би зайняти звичне для нас проведення часу?

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Любителям японської кухні настійно рекомендуємо мережу ресторанів "Сушія", де завжди можна знайти вигідні акційні пропозиції, з останнього – при оформленні замовлення на суму від 500 гривень в часовому інтервалі з 21:00 до 22:00 можна гарантовано отримати рол-сюрприз, якого немає в основному меню.

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