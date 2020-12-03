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Как весело провести Новогодние праздники в условиях локдауна. ТОП идей чем заняться в свободное время

Киев, Четверг 03 декабря 2020 12:17
Как весело провести Новогодние праздники в условиях локдауна. ТОП идей чем заняться в свободное время
В этому году весь мир будет встречать Новой год в новых условиях (фото flickr)
Автор: Styler

Лучшие идеи, как побаловать себя во время карантина

В мире ухудшается ситуация с распространением вируса, поэтому во избежание массовых собраний и празднований украинское правительство собирается ввести локдаун на период с 23 декабря по 15 января.

При локдауне нормально функционируют только организации, предоставляющие основные потребности и услуги. Поэтому всем нам привычные походы по магазинам, праздничным ярмаркам, кинотеатрам и кафе будут недоступны.

Чем бы занять привычное для нас времяпровождение?

Настоятельно рекомендуем вам обзавестись подпиской на Sweet.TV:

– это национальный он-лайн кинотеатр и телевиденье. При оформлении аккаунта вы можете бесплатно в течение недели смотреть 225+ телеканалов, а также получить доступ к бесплатной библиотеке лучших фильмов мирового кинематографа.

Конечно же при просмотрах фильмов хочется побаловать себя чем-то вкусненьким, поэтому рекомендуем оформлять доставку еды в IL Molino – сеть ресторанов итальянской кухни, к тому же, у них действует акция "Счастливые часы", на период с 15:00-17:00 с понедельника по четверг, когда при заказе любой пиццы вторую вы получаете за полцены.

Любителям японской кухни настоятельно рекомендуем сеть ресторанов "Сушия", где всегда можно найти выгодные акционные предложения, из последнего – при оформлении заказа на сумму от 500 гривен во временном интервале с 21:00 до 22:00 можно гарантировано получить ролл-сюрприз, которого нет в основном меню.

Любители шоппинга смогут устроить шоппинг, воспользовавшись самыми интересными скидочными предложениями в разделе Промокоды, где можно найти скидки и промокоды на разные категории товаров, к примеру:

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