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Вертута или завиванец: рецепт украинской выпечки со вкусом лета

Вертуту нередко называют завиванцем (скриншот / Кулінарні витівки)
Автор: Людмила Рябухіна

Вертута, которую также называют завиванцем - традиционная выпечка украинской кухни. Чтобы приготовить вертуту, тонкий пласт теста со сладкой или соленой начинкой заворачивают в рулет и выпекают (или обжаривают).

О том, как готовить вертуту или завиванец, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Что нужно для вертуты

Для того чтобы приготовить эту легкую и ароматную украинскую выпечку, понадобятся следующие продукты:

  • кипяток - 120 мл
  • мука - 350 г
  • яйца - 2 шт.
  • яблоки - 4 шт.
  • растительное масло - 120 мл
  • молоко - 1 ст. л.
  • соль - 0,5 ч. л.
  • сахар - 5 ст. л.
  • крахмал - 4 ст. л.
  • лимонный сок - 1,5-2 ст. л.

Как готовить вертуту

Для того чтобы сделать тесто для вертуты, разбейте в миску 1 яйцо, слегка взбейте его. Затем добавьте масло, перемешайте ингредиенты и понемногу влейте кипяток, не переставая размешивать массу.

Важно не вливать горячую воду за один раз, иначе белок свернется. После этого добавьте 1 ст. л. сахара и соль, тщательно перемешайте.

Просейте муку, а затем всыпьте ее за три раза. Замесите эластичное тесто; на это уходит около 5 минут.

Как сделать тесто для вертуты (скриншот / Кулінарні витівки)

Накройте посуду с тестом пищевой пленкой и приготовьте начинку. Для этого почистьте яблоки от кожуры, семян и плодоножки. Мягкую часть фруктов нужно измельчить ножом, а затем сбрызнуть лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели.

Разделите тесто на четыре части и раскатайте каждую на тонкий пласт прямоугольной формы толщиной 2 мм. С одной стороны пласта теста выложите примерно четыре столовые ложки начинки.

Как готовить вертуту (скриншот / Кулінарні витівки)

Сахар нужно перемешать с крахмалом и присыпать 1 ст. л. смеси яблочную начинку. Накройте начинку краями теста и сверните пласт в рулет.

Как готовить завиванцы (скриншот / Кулінарні витівки)

Таким образом приготовьте остальные завиванцы. Разогрейте духовку до 180 градусов. Переложите завиванцы на противень, застеленный пергаментом.

Приготовьте смесь для смазывания выпечки. Для этого смешайте молоко с 1 яйцом, по желанию добавив корицу.

Смажьте вертуту молочно-яичной смесью, по желанию посыпьте сахаром и поместите в духовку на 40-45 минут.

 

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