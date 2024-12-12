Вертута или завиванец: рецепт украинской выпечки со вкусом лета

Вертута, которую также называют завиванцем - традиционная выпечка украинской кухни. Чтобы приготовить вертуту, тонкий пласт теста со сладкой или соленой начинкой заворачивают в рулет и выпекают (или обжаривают).
О том, как готовить вертуту или завиванец, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Для того чтобы приготовить эту легкую и ароматную украинскую выпечку, понадобятся следующие продукты:
Для того чтобы сделать тесто для вертуты, разбейте в миску 1 яйцо, слегка взбейте его. Затем добавьте масло, перемешайте ингредиенты и понемногу влейте кипяток, не переставая размешивать массу.
Важно не вливать горячую воду за один раз, иначе белок свернется. После этого добавьте 1 ст. л. сахара и соль, тщательно перемешайте.
Просейте муку, а затем всыпьте ее за три раза. Замесите эластичное тесто; на это уходит около 5 минут.
Как сделать тесто для вертуты (скриншот / Кулінарні витівки)
Накройте посуду с тестом пищевой пленкой и приготовьте начинку. Для этого почистьте яблоки от кожуры, семян и плодоножки. Мягкую часть фруктов нужно измельчить ножом, а затем сбрызнуть лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели.
Разделите тесто на четыре части и раскатайте каждую на тонкий пласт прямоугольной формы толщиной 2 мм. С одной стороны пласта теста выложите примерно четыре столовые ложки начинки.
Как готовить вертуту (скриншот / Кулінарні витівки)
Сахар нужно перемешать с крахмалом и присыпать 1 ст. л. смеси яблочную начинку. Накройте начинку краями теста и сверните пласт в рулет.
Как готовить завиванцы (скриншот / Кулінарні витівки)
Таким образом приготовьте остальные завиванцы. Разогрейте духовку до 180 градусов. Переложите завиванцы на противень, застеленный пергаментом.
Приготовьте смесь для смазывания выпечки. Для этого смешайте молоко с 1 яйцом, по желанию добавив корицу.
Смажьте вертуту молочно-яичной смесью, по желанию посыпьте сахаром и поместите в духовку на 40-45 минут.
Кстати, недавно мы писали о том, как готовить польский рулет с маком к Рождеству.
А также рассказывали, как приготовить идеальный штолен по рецепту Клопотенко.