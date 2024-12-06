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Рождественский рулет с маком: интересный рецепт праздничной польской выпечки

Пятница 06 декабря 2024 14:18
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Рождественский рулет с маком: интересный рецепт праздничной польской выпечки Как готовить польский рулет с маком (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)
Автор: Людмила Рябухіна

Рождество имеет свои кулинарные традиции в каждой стране. В частности, к празднику готовят не только мясные, но и сладкие блюда, например рулет с маком, который непременно станет изюминкой рождественских десертов.

О том, как приготовить польский рождественский рулет с маком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарную YouTube-страницу "Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk".

Что нужно для рулета с маком

Для того чтобы приготовить польский рулет с маком, для теста понадобятся следующие ингредиенты:

  • мука - 300 г
  • сливочное масло - 70 г
  • молоко - 100 г
  • яйца - 3 шт.
  • сахар - 2 ст.
  • ванильный сахар - 10 г
  • свежие дрожжи - 21 г
  • ром - 1 ст.
  • соль - щепотка

Чтобы приготовить начинку рулета, нужны эти продукты:

  • кипяток - 500 мл
  • мед - 1 ст.
  • мак - 250 г
  • орехи - 50 г
  • изюм, цукаты, сухофрукты - 100 г
  • сахарная пудра - 3 ст.
  • апельсиновый сок - из 1 апельсина (или стакан)
  • ром - 50 г

Для глазури необходимы эти ингредиенты:

  • сахарная пудра - 80 г
  • вода (или молоко или апельсиновый фреш) - 2 ст. л.

Как готовить рулет с маком

Для приготовления теста для рулета можно использовать свежие или сухие дрожжи. Во втором случае их нужно в три раза меньше - 7 г.

В тесте используются только желтки, однако не выливайте белки - они используются в начинке. Для приготовления теста на свежих дрожжах этот компонент необходимо раскрошить в глубокую миску, всыпать сахар и залить теплым молоком.

Перемешайте смесь и всыпьте 4 ст. л. муки, предварительно просеяв ее. Еще раз перемешайте ингредиенты до консистенции густой сметаны и оставьте опару в теплом месте на 40 минут.

Подогрейте масло и смешайте его с яичными желтками, ромом, ванильным сахаром и солью.

Рождественский рулет с маком: интересный рецепт праздничной польской выпечкиРождественский рулет с маком: интересный рецепт праздничной польской выпечки

Как готовить тесто для рулета (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)

Влейте желточную массу в опару и перемешайте массу. Постепенно всыпьте всю муку, постоянно перемешивая тесто.

Тесто должно быть эластичным и липким, но больше муки добавлять не нужно. Положите тесто в миску и накройте пищевой пленкой. Сделайте несколько проколов в пленке и переставьте посуду в теплое место на 1,5 часа.

Тем временем приготовьте начинку. Сначала тщательно промойте мак под проточной водой. Слейте жидкость, а затем влейте кипяток. Накройте тарелку с маком и оставьте до полного охлаждения при комнатной температуре.

Цукаты пересыпьте в кастрюльку, залейте ромом и апельсиновым соком. Поставьте посуду на огонь и проварите цукаты до полного испарения жидкости.

Рождественский рулет с маком: интересный рецепт праздничной польской выпечки

Как готовить цукаты для рулета (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)

Распаренный мак измельчите блендером до осветления, после чего добавьте мед и сахарную пудру. Орешки измельчите ножом и всыпьте их вместе с цукатами в мак. При желании добавьте к начинке апельсиновую цедру.

Взбейте белки в пышную белую пену и постепенно добавьте их к начинке. Тщательно перемешайте ингредиенты.

Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто на прямоугольный пласт толщиной 0,5-1 см. Равномерно распределите начинку, оставив расстояние до краев.

Рождественский рулет с маком: интересный рецепт праздничной польской выпечки

Как готовить маковый рулет (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)

Сверните тесто с начинкой в рулет, защипнув края. Переложите рулет на пергамент и заверните его в бумагу. Положите завернутый в пергамент рулет на противень и выпекайте в течение 40 минут при температуре 175 градусов.

Тем временем сделайте сахарную глазурь. Для этого сахарную пудру нужно залить водой, молоком или апельсиновым соком. Для удобства переложите глазурь в кондитерский мешок.

Рождественский рулет с маком: интересный рецепт праздничной польской выпечки

Рулет с маком после запекания (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)

С запеченного рулета уберите крошки, после чего полейте выпечку глазурью. По желанию рождественский маковый рулет можно украсить орешками и кондитерскими элементами.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить фаршированного карпа к Рождеству.

Читайте также, как готовить салат "Селедка под шубой" в рулете.

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