Вертикальная или фронтальная: какая стиральная машина самая лучшая

При покупке стиральной машины многие задаются вопросом, какая лучше стиральная машина: с вертикальной или фронтальной загрузкой. Следует знать, чем они отличаются, чтобы купить технику с учетом ваших потребностей и бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Фронтальные могут сэкономить пространство

Стиральные машины с фронтальной загрузкой - специальные устройства для стирки, в которых люк для загрузки вещей в виде прозрачного окна находится на боковой панели.

Долгие годы стиральные машины были вертикальными. Барабаны также устанавливались на вертикальной оси. Только в конце прошлого века конструкторами было обнаружено, что поворот барабана параллельно линии горизонта создает заметные преимущества.

Одно из самых больших преимуществ стиральной машины с фронтальной загрузкой, кроме ее "утонченной эстетики", ее можно поставить на сушильную машину.

Фронтальные требуют места, но можно наблюдать за стиркой. Малыши и животные подолгу могут "залипать" на это зрелище. На самом приборе можно хранить тюбики, баночки и другие безделушки.

При этом есть ряд особенностей, которые можно отнести к недостаткам:

поскольку дверца фронталки расположена сбоку ближе к полу, загрузка вещей тяготит некоторых людей. Если у пользователя проблемы со спиной или суставами, ему будет труднее достать постиранное белье

маленькие дети и животные могут залезть внутрь стиралки, из-за низкого расположения дверцы

Стиральная машина с фронтальной нагрузкой (фото: Freepik)

Особенности вертикальных машин

В стиральных машинах с вертикальной осью крышка для загрузки белья находится сверху. С такой компоновкой очень комфортно грузить вещи для стирки, поскольку не нужно наклоняться.

Габариты вертикальных стирал обычно меньше, чем горизонтальных. Кроме того, их открытие не влечет никаких трудностей с перемещением по комнате, они не занимают много места и не мешают работе.

Поэтому их чаще всего выбирают для небольших помещений, где очень важно правильно использовать свободное пространство. Кроме того, значительно ниже риск затопления комнаты при поломке.

Недостатком верхней загрузки является верхняя крышка, из-за чего дверца открывается вверх, поэтому над техникой не должно быть низких полок или шкафов.

Стиральная машина с вертикальной нагрузкой белья (фото: Freepik)