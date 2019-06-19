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Поліція назвала версії загибелі Тимчука та відкрила справу

Новини » Надзвичайні події    19.06.2019 - 15:17
Поліція назвала версії загибелі Тимчука та відкрила справу
Фото: Дмитро Тимчук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Правоохоронці розглядають декілька версій події

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті народного депутата Дмитра Тимчука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

За словами глави Національної поліції Сергія Князєва, який перебуває на місці інциденту, правоохоронці розглядають декілька робочих версій події. Попередньо встановлено, що у загиблого вогнепальне поранення голови.

"Скільки було пострілів, не можу відповісти - експерти оглядають. Є низка робочих версій, серед яких, можливо, нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю. Також розглядаємо версії кримінального характеру", - повідомив він.

Зазначається, що за фактом загибелі Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 КК України - умисне вбивство.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві від вогнепального поранення в голову помер нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук. Попередньою робочою версією слідства було те, що депутат застрелився при чищенні нагородної зброї - пістолета. Потерпілого з вогнепальним пораненням було виявлено у квартирі на бульварі Перова.

РБК-Україна писало, що поліція почала опитувати свідків за місцем загибелі Тимчука. На місці події працювали експерти та криміналісти.

Нацполіція поки що не озвучує версії загибелі Тимчука У Києві застрелився нардеп Тимчук
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