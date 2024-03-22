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Верх цинизма. Смотрите, что оккупанты сейчас делают с драмтеатром в Мариуполе

Мариуполь, Пятница 22 марта 2024 13:16
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Верх цинизма. Смотрите, что оккупанты сейчас делают с драмтеатром в Мариуполе Как сейчас выглядит Мариупольский драмтеатр (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Россияне в Мариуполе пытаются скрыть последствия своих военных преступлений и создать иллюзию преуспевающего города. Сейчас они отстраивают драмтеатр, на который в марте 2022 года сбросили авиабомбы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Мариупольского городского совета в Telegram.

Как сейчас выглядит драмтеатр в Мариуполе

"Так выглядит наш Мариупольский драмтеатр в оккупации. Российские строители продолжают демонтировать здание. Они производят монтаж и кладут кирпич, разрабатывают грунт экскаватором", - говорится в сообщении.

Также в горсовете отмечают, что оккупанты обещают в следующем году уже закончить работы и показывать в театре представления.

"Таким образом они хотят заставить мариупольцев забыть о преступлениях россиян", - добавляют в горсовете.

Напомним, что 16 марта исполнилось два года, как россияне сбросили две авиабомбы на театр, перед которым заглавными буквами была надпись "ДЕТИ". В это время в здании прятались сотни мариупольских семей с детьми. Многие так и не смогли спастись.

Данные по количеству погибших отличаются, официально называют около 600 погибших, еще несколько сотен - раненых.

Верх цинизма. Смотрите, что оккупанты сейчас делают с драмтеатром в МариуполеВерх цинизма. Смотрите, что оккупанты сейчас делают с драмтеатром в МариуполеВерх цинизма. Смотрите, что оккупанты сейчас делают с драмтеатром в МариуполеВерх цинизма. Смотрите, что оккупанты сейчас делают с драмтеатром в МариуполеВерх цинизма. Смотрите, что оккупанты сейчас делают с драмтеатром в МариуполеКак сейчас віглядит драмтеатр (фото: Telegram/Мариупольский городской совет)

Добавим также, что 16 марта, к годовщине российского авиаудара по драмтеатру, по всей Украине прошли мероприятия в память о погибших. В частности, во Львове провели акцию "Дети" - возле городских театров сделали такую же надпись, которая была перед драмтеатром в Мариуполе, когда российская авиация на него сбросила бомбы. Также в память о жертвах зажгли свечи.

Читайте также о том, что партизаны в Мариуполе зафиксировали перебрасывание укреплений РФ в сторону Бердянска.

Ранее мы писали о том, что в Украине открыли сайт исследования российских атак на Мариупольский драмтеатр.

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