Вірогідний переможець: учасник "Голос. Діти" змусив плакати всіх суддів

Пісенний конкурс "Голос. Діти" 2019 стартував у неділю, 26 травня. Учасник п'ятого сезону шоу Олександр Зазарашвілі вразив і суддів, і глядачів. Хлопчик своїм неймовірним виступом змусив плакати всіх членів журі проекту.

Всі судді назвали 12-річного хлопчика з Грузії вірогідним переможцем дитячого "Голосу" в Україні.

Олександр завершував перший випуск п'ятого сезону. Він виконав всесвітньо відомий хіт Селін Діон " All Ву Мyself.

Всі судді боролися за неймовірно талановитого хлопчика з добрим серцем. Вони також попросили його виконати грузинську пісню, що хлопчик із задоволенням і зробив.

Голос Діти 2019 - виступ Олександра Зазарашвілі вразив суддів (фото: YouTube/Голос країни)

В результаті Саша вибрав тренерами Надю Дорофєєву і Позитива з групи "Время и Стекло".

Хлопчик також розповів, що в його родині шестеро дітей, четверо з яких сім'я взяла на виховання. Це діти сусідів сім'ї Саші, які загинули.

"Я запропонував цю ідею батькам, тому що всі діти повинні пройти шлях під назвою дитинство", - каже Саша.

Голос Діти 2019 - виступ Олександра Зазарашвілі вразив суддів (відео: YouTube/Голос країни)

Користувачі мережі, що побачили виступ хлопчика, вразилися його неймовірно сильними вокальними даними, а також щирістю і добротою його серця.

У мене мурашки. Неймовірно. Переможець!

Заспівав дуже, дуже сильно, аж до сліз... Ось за кого я буду вболівати і, сподіваюся, що він виграє цей сезон!

Така справжня, щира, добра дитина! Боже, більше б таких людей у наш світ! Прекрасно і чудово, до мурашок, до сліз! Це приголомшливо!

Немає в жодній мові слів, щоб сказати, наскільки це було круто. Україна відкрита для всіх, і мене це дуже радує. У цього відео будуть мільйони переглядів.

Голос Діти 2019 - виступ Олександра Зазарашвілі вразив суддів (скрін: YouTube/Голос країни)

Перший учасник, від якого реально пішли мурашки. Одне слово... Браво!

Цей хлопчик повинен виграти! У нас в Україні здається традиція... Перший випуск сліпих прослуховувань. І відразу претендент на перемогу.

Однозначно переможець. Неймовірні голос і душа.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти хлопчикові, страждаючому жахливою хворобою.