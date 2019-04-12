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Українські війська понесли великі втрати на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    12.04.2019 - 08:22
Українські війська понесли великі втрати на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В зоні ООС на Донбасі загинув один військовий, ще вісім отримали поранення

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські війська понесли великі втрати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що 11 квітня противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, при цьому чотири рази із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. Обстріли зафіксовано в районі Лебединського, Павлополя, Новотроїцького, Гнутового, Водяного, Авдіївки і Катеринівки.

"Під час обстрілів один український захисник загинув, вісім військовослужбовців отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, українські бійці знищили дев'ять бойовиків, ще вісім поранені. З ранку противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі Піщовика і Чермалика.

Українські війська понесли великі втрати на Донбасі

 

Нагадаємо, раніше спецпредставник ОБСЄ в контактній групі по ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив про необхідність оголошення пасхального перемир'я.

Відзначимо, напередодні в МЗС Росії заявили, що від підсумків виборів 2019 Україні залежить доля нормандського формату щодо врегулювання на Донбасі.


 

 

На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів
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Теми: Новини ООС
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