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Бойовики на Донбасі випустили понад 30 мін у бік українських позицій

Новини » Надзвичайні події    10.04.2019 - 07:30
Бойовики на Донбасі випустили понад 30 мін у бік українських позицій
Ілюстративне фото (ООС)

Втрат серед військовослужбовців ООС немає

На Донбасі протягом минулої доби, 9 квітня, бойовики випустили 31 міну калібру 120 та 82 мм у бік українських військовослужбовців. Як повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил, втрат в ООС немає.

Зазначається, що російсько-окупаційні війська 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - додали в прес-центрі.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли позиції українських військ дев'ять разів поблизу населених пунктів Павлопіль, Піски, Широкине, Гнутове, Авдіївка, Верхньоторецьке.

Чотири обстріли були проведені бойовиками у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у районі н.п. Катеринівка, Новоолександрівка, Золоте-4.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок обстрілів немає. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 9 квітня одного окупанта було знищено, чотирьох поранено", - зазначили в ООС.

Від початку середи, 10 квітня, противник обстріляв з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів українських бійців у районі Пісків. Втрат серед особового складу немає.

"На всі обстріли противника наші захисники відповіли вогнем. Втрати окупантів уточнюються", - зазначили в прес-центрі.

 

Нагадаємо, 8 квітня на Донбасі збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли українські позиції, один військовий загинув, троє отримали поранення.

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