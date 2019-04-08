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На Донбасі біля лінії розмежування підірвалася жінка

Новини » Надзвичайні події    08.04.2019 - 11:14
На Донбасі біля лінії розмежування підірвалася жінка
Ілюстративне фото (facebook.com/yana.smelyanskaya)

Жінка підірвався під час прибирання на кладовищі у Верхньоторецькому

У Верхньоторецькому Донецької області під час прибирання на кладовищі підірвалася мирна мешканка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

Повідомляється, що 54-річна місцева жителька отримала осколкові поранення, підірвавшись на невстановленому предметі під час прибирання на кладовищі. За даними поліції, вибух стався, коли вона потягнула з могили штучні квіти.

"Жінка отримала осколкові поранення тулуба і голови. Постраждала була госпіталізована в лікарню міста Торецька, де їй була надана необхідна медична допомога. Зараз жінка вже перебуває вдома", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські з'ясовують обставини події, за фактом підриву відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі досі закриті два пункти пропуску "Гнутове" і "Мар'їнка". Перший минулого тижня закрили на реконструкцію, другий - після обстрілів.

Відзначимо, в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті бойових дій 7 квітня поранений один український військовий.

 

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