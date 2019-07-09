Повернувся на фронт після полону: на Донбасі загинув герой-доброволець (фото)

На Донбасі загинув 42-річний воїн Владислав Локтіонов з батальйону "Айдар"
На Донбасі загинув воїн ЗСУ Владислав Локтіонов. Життя 42-річного бійця обірвала ворожа міна, яка потрапила в бліндаж українських військових в районі проведення ООС. Доброволець помер на передовій від смертельних осколкових поранень. Про це йдеться в повідомленні 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" на сторінці в Facebook.
Локтіонов пішов на російсько-українську війну добровольцем в 2015 році, пройшов полон бойовиків, після чого в суді йому довелося доводити, що він не дезертир. Після цього розвідник знову вирушив на фронт захищати Україну.
"Хоробрий воїн, вірний товариш. Співчуваємо рідним та близьким. Герої не вмирають. З нами Бог!" - написали побратими.
Владислав Локтіонов (Фото: novynarnia.com)
Як розповіли у благодійному фонді "Повернись живим", Локтіонов провів у полоні "ЛНРівців" 19 місяців. У грудні 2017 року воїна вдалося визволити під час великої обміну. Після полону Владислав пройшов реабілітацію. Потім - знову на передову.
"Абсурдно, але, щоб знову потрапити до лав ЗСУ, чоловікові довелося в суді довести, що він не дезертир. Довів. Повернувся в армію. Віддав за нас з вами життя", - йдеться в повідомленні.
Владислав Локтіонов (Фото: facebook.com/backandalive)
У Локтіонова вдома у Дніпрі залишилися мама і маленький син.
Владислав Локтіонов довів через суд, він не дезертир (Відео: YouTube / 5 канал)
У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого захисника і дякують герою за його мужність, стійкість, відвагу і подвиги.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, 4 липня в лікарні у Кураховому помер 25-річний воїн ЗСУ з 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Едуард Лобода, який отримав важке поранення на передовій у Мар'їнському районі Донецької області в районі проведення ООС. Боєць 3 липня підірвався на фугасі.
Також ми писали про те, що 6 липня помер ветеран АТО на Донбасі Андрій Бордюжа з позивним "Хонда" з 79-й окремій аеромобільній бригаді. Андрію було 37 років. Він 5 років захищав Україну від окупантів.
Нагадаємо, 1 липня на Донбасі в районі ООС окупанти обстріляли санітарний автомобіль, і в результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети загинули два медики, ще один отримав поранення. Жертвами цинічного обстрілу в районі села Водяне стали старший матрос Сергій Григорович Майборода і сержант Ірина Вікторівна Шевченко.