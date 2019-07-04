Світлий хлопчик: помер тяжкопоранений 25-річний воїн Королівської бригади (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Воїн 24 ОМБР Едуард Лобода підірвався на фугасі в зоні ООС

У лікарні помер 25-річний воїн ЗСУ з Королівської бригади Едуард Лобода, який отримав важке поранення на передовій у Мар'їнському районі Донецької області в районі проведення ООС. Бійця 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила привезли минулої ночі до лікарні у м. Курахове. Про це повідомили в прес-службі бригади на сторінці в Facebook.

Старший солдат Едуард Віталійович Лобода 3 липня разом з побратимами забезпечував прикриття проміжків, де передбачалася дія ворожих ДРГ.

"За попередньою інформацією було відомо, що протягом останнього місяця противник невеликими групами проникав в н.п. Мар'їнка, встановлюючи міни, як на маршрутах, якими пересувались військові, так і цивільні", - йдеться в повідомленні.

Воїн 24 ОМБР Едуард Лобода (Фото: facebook.com/24th.brigade)

Лобода очолював групу бійців, вони вибрали правильний кордон для протидії, що дозволило виключити проникнення ворожих диверсантів в район українських підрозділів.

Воїн підірвався на фугасі з новітніми датчиками руху російського виробництва, які напередодні противник встиг встановити на даному напрямку. Едуард йшов попереду групи і прикрив побратимів від вибуху, прийнявши весь удар на себе. Військовому відірвало руки і ноги.

Майже добу медики намагалися врятувати йому життя, але, на жаль, поранення виявилися несумісними з життям.

Едуард Лобода врятував побратимівна фронті, вприняв удар на себе (Фото: facebook.com/24th.brigade)

Едуард народився 2 січня 1994 року, він уродженець Сумської області. Пішов на фронт спочатку добровольцем, а потім підписав контракт із ЗСУ.

"Майже всьому навчився сам. Крім майстерності у своєму покликанні, був душею компанії і завжди готовим прийти на допомогу своїм побратимам. Користувався великим авторитетом у колективі, завжди йшов першим і повертався останнім. Не боявся брати відповідальність на себе", - так згадують про Едуарда побратими.

Едуард Лобода відправився на фронт спочатку добровольцем, потім контрактником ЗСУ (Фото: facebook.com/24th.brigade)

В 24-ї ОМБР зазначили, що Едуард був патріотом і воїном, людиною, якій не бракувало мужності та відваги. Воїн був справжнім, щирим і надійним.

25-річний воїн ЗСУ Едуард Лобода (Фото: facebook.com/24th.brigade)

Користувачі мережі оплакують молодого героя, який віддав життя, захищаючи Україну від окупантів. Звучать слова співчуття його рідним і близьким.

Царство Небесне! Спочивай з миром, воїне! Низький уклін....

Царство небесне тобі, наш дорогий. Батькам і рідним співчуття;

Друг дитинства. Вічна пам'ять.

Спочивай з миром, брате, зустрінемося на небесах

Нехай з Богом спочиває.

Вічна пам'ять тобі, Воїне!

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Вже не залишилося сліз, не залишалося слів... молодий, гарний... Ще б жити, любити, ростити дітей... Дякуємо тобі, воїне, що прикривав наш сон, наше життя. Вічна пам'ять. Співчуття рідним.

Вічна пам'ять Герою! Великий уклін батькам за сина! Непомірне горе. Портрет дитини-героя має бути у всіх навчальних закладах України. Слава Герою;

Вічна пам'ять хлопчикові-воїну!

Зовсім молодий. Як боляче і прикро рідним: ростили ж не з такою короткою долею. Будьте прокляті ті, хто на цій війні заробляють, а тобі, світлий хлопчику - мир і спокій... Прийміть щирі співчуття, рідні і близькі, юного воїна...

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Як повідомлялося, 1 липня на Донбасі в районі ООС окупанти обстріляли санітарний автомобіль, і в результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети загинули два медики, ще один отримав поранення. Жертвами цинічного обстрілу в районі села Водяне стали старший матрос Сергій Григорович Майборода і сержант Ірина Вікторівна Шевченко.

Також ми писали про те, що раніше на Донбасі військові виявили тіло бійця, який загинув 22 червня під час виконання бойового завдання. Загиблий – боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені Данила Галицького Анатолій Сорочинський з позивним "Жмурик". Йому було 30 років.