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5 років на передовій: помер 37-річний ветеран із позивним Хонда (фото)

STYLERВійна    06.07.2019 - 16:46
5 років на передовій: помер 37-річний ветеран із позивним Хонда (фото)
Ілюстративне фото: Свічка (torange.biz)

Воїн служив у 79 окремій аеромобільній бригаді

Ветеран АТО на Донбасі Андрій Бордюжа з позивним "Хонда" помер вночі 6 липня. Про це розповів у своєму Facebook Сергій Таманський, який разом із ним служив у 79-й окремій аеромобільній бригаді.

Андрію було 37 років.

Він вирушив на фронт від самого початку російсько-української війни на Донбасі.

"Сьогодні вночі від нас пішов на небо наш дорогий друг і бойовий товариш Андрій Бордюжа (Honda). 5 років на війні та завжди попереду. Спочивай з миром", - йдеться в повідомленні.

5 років на передовій: помер 37-річний ветеран із позивним Хонда (фото)

Андрій Бордюжа з позивним "Хонда" (Фото з мережі)

Також в мережі для допомоги матері загиблого воїна опублікували номер картки:

5168 7556 2764 0804 Бордюжа Катерина

5 років на передовій: помер 37-річний ветеран із позивним Хонда (фото)

Андрій Бордюжа 5 років воював на передовій (Фото з мережі)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі сумують за загиблим воїном і висловлюють співчуття його рідним і близьким. Також в мережі звучать слова вдячності за подвиг бійця, який відправився на передову захищати країну від окупантів.

  • Царство небесне і вічна пам'ять, ніколи не забуду, завжди пам'ятатиму;
  • Спи спокійно!
  • Царство Небесне, спочивай з миром. Співчуття всім рідним. Це дуже страшно...
  • Царство Небесне... Героям Слава...
  • Царство небесне, братику...

5 років на передовій: помер 37-річний ветеран із позивним Хонда (фото)

5 років на передовій: помер 37-річний ветеран із позивним Хонда (фото)

5 років на передовій: помер 37-річний ветеран із позивним Хонда (фото)

5 років на передовій: помер 37-річний ветеран із позивним Хонда (фото)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, 4 липня в лікарні у Кураховому помер 25-річний воїн ЗСУ з 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Едуард Лобода, який отримав важке поранення на передовій у Мар'їнському районі Донецької області в районі проведення ООС. Боєць 3 липня підірвався на фугасі.

Нагадаємо, 1 липня на Донбасі в районі ООС окупанти обстріляли санітарний автомобіль, і в результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети загинули два медики, ще один отримав поранення. Жертвами цинічного обстрілу в районі села Водяне стали старший матрос Сергій Григорович Майборода і сержант Ірина Вікторівна Шевченко.

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