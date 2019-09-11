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Вєрка Сердючка шокувала заявою: фанатам варто приготуватися

STYLERПерсони    11.09.2019 - 18:28
Вєрка Сердючка шокувала заявою: фанатам варто приготуватися
Фото: Вєрка Сердючка (facebook.com VerkaSerduchka.Official)

Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, повідомив фанатам радісну новину

Вєрка Сердючка скоро повернеться на сцену. Таку сенсаційну заяву зробив Андрій Данилко 7 вересня під час виступу на НСК "Олімпійський". Артист виступав у рамках фестивалю Ready. Steady. Favorit. Ця інформація виявилася правдою і її охоче підтвердив менеджер Вєрки Андрій Уренов. За його словами, шанувальники будуть раді, адже Сердючка готує нову програму.

"Поки йде робота над новими піснями, тому, швидше за все, незабаром з'явиться щось новеньке в його творчості. Ну, напевно, це можна розцінювати як повернення Вєрки Сердючки на сцену", - повідомив Уренов.

Вєрка Сердючка шокувала заявою: фанатам варто приготуватисяФото: Вєрка Сердючка (facebook.com VerkaSerduchka.Official)

Менеджер артиста не вказав точну дату повернення Сердючки на сцену. Але, може бути, що це відбудеться під Новий рік, адже образ Вєрки асоціюється у глядача з новорічними мюзиклами.

Зазначимо, що про завершення кар'єри Данилко повідомив у липні 2018 році. Тоді ж відбувся прощальний тур артиста.

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До речі, Вєрка Сердючка здивувала визнанням про Кіркорова.

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