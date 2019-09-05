Буде багато сюрпризів: Данилко заінтригував заявою

Андрій Данилко на шоу Х-Фактор (фото: прес-служба СТБ)

Андрій Данилко зробив заяву перед стартом 10 сезону шоу Х-Фактор

Андрій Данилко розповів, як йому працювалося з новими суддями Х-Фактор, про особливості вибору учасників на кастингу, а також про те, чого чекає від 10 святкового сезону шоу.

За словами Данилка з усіма суддями він був знайомий і раніше, крім Алессандро Сафіна.

"Знаєте, завжди насторожено ставлюся до нових людей. Завжди є момент симпатії-антипатії, зійдетеся чи ні, звикання. Вважаю, що в 10 сезоні дуже хороший склад. У перший раз тут дві дівчинки, світленька і темненька, і два хлопчика. Щось в цьому є. Звичайно, звикаєш до чогось одного. Мені було складно два роки тому, коли повністю змінився склад журі. Думав, як це буде, як сприйме глядач. Пару днів адаптуєшся, а потім розумієш - у цьому всьому свої плюси", - з посмішкою сказав Данилко.

Андрій Данилко на шоу Х-Фактор (фото: прес-служба СТБ)

Артист розповів, що підтримує зв'язок з учасниками минулих сезонів, у тому числі з його підопічним, суперфиналістом 9 сезону Дімою Волкановим.

"Звичайно, він іноді просить якісь поради. Безліч людей зустрічаєш в житті, але з деякими залишаються людські відносини. Ніби знаєте один одного багато років - ніби з одного гуртожитку або в школі разом вчилися", - додав він.

Що стосується учасників нового сезону, їх Андрій Михайлович порівнює з абітурієнтами.

"На Х-Факторі ми як в училищі абітурієнтів приймаємо, потім на прямих ефірах на них буде дивитися вся країна. З ними треба працювати, кожен раз вони повинні дивувати і виглядати по-різному. Так, щоб це було цікаво глядачеві", - зазначив Данилко.

Андрій Данилко на шоу Х-Фактор (фото: прес-служба СТБ)

В 10 сезону Х-Фактора творець Вєрки Сердючки обіцяє ще більше зірок і приємних подарунків.

"Ми всі родом з дитинства, завжди хочеться побачити тих, за ким спостерігав тільки на екрані телевізора. Імен не назву, але буде багато сюрпризів", - інтригує він.

Нагадаємо, що перший випуск Х-Фактора вийде на каналі СТБ вже 14 вересня.

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