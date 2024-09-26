Варенье из айвы - идеальное к чаю. Приготовьте его по старинному бабушкиному рецепту

Варенье из айвы - очень вкусное и ароматное, а по мнению некоторых, достаточно полезное. Готовить варенье из айвы просто, так что эта сделанная осенью консервация будет радовать вас зимой.

О том, как готовить варенье из айвы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно для варенья из айвы

Для того чтобы приготовить варенье из айвы, понадобятся следующие продукты:

айва - 1 кг;

холодная вода - 50 мл;

сахара - 800 г.

Как готовить варенье из айвы.

Айву необходимо промыть, затем очистить от кожиц и серединки. Лучше всего это сделать с помощью овощечистки.

Затем плоды айвы нужно нарезать на маленькие кусочки и переложить в посуду для варенья.

Кусочки айвы нужно залить водой в зависимости от веса. Огонь необходимо установить средний и довести массу до кипения.

После того, как айва закипит, необходимо убавить огонь и продолжить варить варенье в течение 25-30 минут. За это время айва пустит сок и будет мягкой.

Тогда нужно всыпать сахар. Также при желании можно добавить лимонную или апельсиновую цедру. Тщательно перемешайте ингредиенты варенья из айвы.

Варите варенье еще в течение 30 минут, периодически помешивая. Кроме того, важно снимать с поверхности массы пену.

Снимайте с поверхности варенье пену (скриншот / Абетка рецептів)

Готовое варенье снимите огонь и оставьте настаиваться на 6-8 часов. Затем снова поставьте кастрюлю с вареньем на огонь и проварите массу еще в течение 15 минут.

Во время варки важно периодически помешивать варенье, чтобы оно не пригорело. После повторного отваривания оставьте варенье из айвы охлаждаться примерно на 6 часов. Тогда варенье загустеет и изменит цвет.

После этого варенье из айвы нужно проварить еще в течение 15 минут. Готовое горячее варенье разложите по стерилизованным банкам и герметично закройте стерилизованными крышками.

Подождите, пока варенье полностью остынет. После этого хранить банки с ним можно в холодильнике или погребе.

Такое варенье достаточно густое, поэтому его можно не только намазывать на хлеб, но и использовать в качестве начинки для пирогов или печенья.

Какая польза айвы

Айва содержит клетчатку и несколько основных витаминов (в частности, C, B1, B6) и минералов, поддерживающих здоровую иммунную систему. Они также могут обладать антибактериальными свойствами.Как и многие фрукты, айва содержит много антиоксидантов, которые могут уменьшить метаболический стресс и воспаление, одновременно защищая клетки от повреждения свободными радикалами.

Некоторые химические вещества, содержащиеся в айве, могут изменять реакцию иммунной системы на вещества, вызывающие аллергические реакции.

Недавнее исследование показало, что айвовый сироп эффективнее витамина В6 в уменьшении тошноты и рвоты, вызванных беременностью. Однако необходимы дополнительные исследования.

И в отличие от более популярных фруктов, айву редко едят сырой. Даже в спелом виде сырая айва имеет очень твердую мякоть и кисловатый, вязкий вкус. Поэтому чаще всего из айвы готовят варенье.

Однако в сыром виде айва может вредить желудку и желчному пузырю. К тому же ее не рекомендуют употреблять в случае обострений болезней желудочно-кишечного тракта - даже запеченную.