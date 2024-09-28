Идеальный осенний десерт. Очень вкусный чизкейк из тыквы, просто тающий во рту
Праздновать наступление осени можно с сезонной выпечкой, например, тыквенным чизкейком. С нежной, слегка приправленной пряностями сливочной начинкой и хрустящей имбирной основой он стоит того, чтобы его попробовать.
О том, как готовить тыквенный чизкейк, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Good Food .
Что нужно для тыквенного чизкейка
Для того чтобы приготовить тыквенный чизкейк, нужны следующие продукты:
- мука - 50 г;
- тыквенное пюре - 425 г;
- масло - 80 г;
- имбирное печенье - 275 г;
- яйца - 6 шт.;
- крем-сыр (нежирный) - 800 г;
- коричневый сахар - 200 г;
- сливки - 400 мл;
- молотая корица - по вкусу;
- карамельный соус - 3 ст. л.
Как готовить чизкейк с тыквой
Растопите масло, а печенье измельчите в крошку, после чего смешайте ингредиенты. Застелите форму для выпечки пергаментом, выложите смесь в подготовленную форму для торта, распределяя ее по бокам и прижимая ложкой.
Выпекайте лепешку в течение 10 минут в разогретой до 220 градусов духовке. Готовую лепешку смажьте яичным белком из 1 яйца и выпекайте еще в течение 3 минут.
Для приготовления начинки взбейте крем-сыр до разрыхления. Добавьте тыквенное пюре, сахар и муку, и снова взбейте до однородной массы. Не переставая взбивать, постепенно добавьте яйца и 1 желток. Взбивайте, пока смесь не станет однородной и кремообразной.
Вылейте начинку на выпеченное бисквитное основание, затем поставьте форму на глубокий противень или в большую форму. Налейте в большую форму воды так, чтобы ее уровень доходил до половины дна формы.
Выпекайте тыквенный чизкейк в течение 10 минут, а затем убавьте температуру духовки до 110 градусов. После этого выпекайте чизкейк еще в течение 1,5 часа, пока чизкейк не схватится, лишь слегка двигаясь посередине, если осторожно потрясти форму.
Выключите духовку, затем откройте дверцу духовки и оставьте чизкейк охлаждаться внутри на 2 часа до полного охлаждения. Достаньте чизкейк из духовки и поставьте в холодильник на ночь.
Холодный чизкейк нужно осторожно извлечь из формы и переложить на тарелку. Взбейте сливки до мягких пиков с помощью электрического венчика и выложите на чизкейк. Посыпьте тыквенный чизкейк небольшим количеством корицы или семенами тыквы и полейте карамельным соусом.
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