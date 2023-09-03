Сентябрь спокойным не будет. Даты всех магнитных бурь в начале осени

Даты магнитных бурь

Первые сентябрьские выходные оказались под воздействием магнитной бури - штормило почти три дня подряд и только к вечеру воскресенья магнитосфера начала немного успокаиваться. Но, увы, ненадолго.

По данным портала Meteoagent, 4 сентября жителей Земли ждет умеренная магнитная буря с К-индексом 4. А 5 сентября нашу планету снова накроет мощная буря красного уровня с К-индексом 7.

Предположительно, эта буря будет еще и затяжной, по данным некоторых специалистов, ее воздействие продлится до 10 сентября.

Далее специалисты прогнозируют небольшую умеренную бурю в период с 13 по 15 сентября. И еще одну очень сильную магнитную бурю в конце месяца - с 26 по 28 сентября.

Так как магнитные бури напрямую зависят от вспышек на Солнце, долгосрочный прогноз может еще измениться.

Магнитные бури в сентябре (скриншот)

Что такое магнитная буря

Магнитные или солнечные бури - это взрывные процессы на Солнце. Они сопровождаются выбросом массивных потоков энергии, частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.

Заряженные частицы соединяются в поток и начинают двигаться в сторону Земли, где они взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты и вызывают разные проблемы.

В дни сильных магнитных бурь могут быть сбой, помехи и перебои в работе средств связи, спутников и электрических сетей (мобильной связи, ТВ и GPS).

А очень яркие проявления сильных солнечных бурь могут вызвать уникальное явление - северное и южное полярное сияние.

Как влияют магнитные бури на человека

Солнечные бури опасны для астронавтов, так как они находятся вне защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергаться воздействию высокого уровня радиации, что в разы увеличивает риск развития рака.

Существует немало исследований, которые подтверждают влияние магнитных бурь на человека. В такие дни люди обычно жалуются на такие проблемы:

Головная боль, головокружение

Резкое ухудшение сна - бессонница или сильная сонливость

Проблемы с концентрацией, падает работоспособность

Нарушение пищеварения, потеря аппетита, тошнота

Чрезмерная агрессия и раздражительность

Повышенная тревожность

Обострение различных психологических проблем

Сильные эмоциональные перепады

Обострение хронических заболеваний

Ученые всего мира продолжают изучение влияния вспышек на Солнце и магнитных бурь на жизнедеятельность человека.

Что облегчит состояние в дни магнитных бурь

Специалисты рекомендуют в такие дни снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим сна. Отказаться от алкоголя, большого количества кофе и вредной пищи.

Необходимо соблюдать водный баланс, больше гулять на свежем воздухе, делать зарядку. Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.