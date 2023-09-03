Сентябрь спокойным не будет. Даты всех магнитных бурь в начале осени

Магнитные бури в сентябре будут частыми и довольно сильными. Одна из самых сильных бурь ожидается на следующей неделе. А это значит, что возможны ухудшения самочувствия у многих людей на планете.
Когда в сентябре будут самые сильные магнитные бури и как уберечь свое здоровье - читайте в материале Styler.
Первые сентябрьские выходные оказались под воздействием магнитной бури - штормило почти три дня подряд и только к вечеру воскресенья магнитосфера начала немного успокаиваться. Но, увы, ненадолго.
По данным портала Meteoagent, 4 сентября жителей Земли ждет умеренная магнитная буря с К-индексом 4. А 5 сентября нашу планету снова накроет мощная буря красного уровня с К-индексом 7.
Предположительно, эта буря будет еще и затяжной, по данным некоторых специалистов, ее воздействие продлится до 10 сентября.
Далее специалисты прогнозируют небольшую умеренную бурю в период с 13 по 15 сентября. И еще одну очень сильную магнитную бурю в конце месяца - с 26 по 28 сентября.
Так как магнитные бури напрямую зависят от вспышек на Солнце, долгосрочный прогноз может еще измениться.
Магнитные бури в сентябре (скриншот)
Магнитные или солнечные бури - это взрывные процессы на Солнце. Они сопровождаются выбросом массивных потоков энергии, частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.
Заряженные частицы соединяются в поток и начинают двигаться в сторону Земли, где они взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты и вызывают разные проблемы.
В дни сильных магнитных бурь могут быть сбой, помехи и перебои в работе средств связи, спутников и электрических сетей (мобильной связи, ТВ и GPS).
А очень яркие проявления сильных солнечных бурь могут вызвать уникальное явление - северное и южное полярное сияние.
Солнечные бури опасны для астронавтов, так как они находятся вне защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергаться воздействию высокого уровня радиации, что в разы увеличивает риск развития рака.
Существует немало исследований, которые подтверждают влияние магнитных бурь на человека. В такие дни люди обычно жалуются на такие проблемы:
Ученые всего мира продолжают изучение влияния вспышек на Солнце и магнитных бурь на жизнедеятельность человека.
Специалисты рекомендуют в такие дни снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим сна. Отказаться от алкоголя, большого количества кофе и вредной пищи.
Необходимо соблюдать водный баланс, больше гулять на свежем воздухе, делать зарядку. Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
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