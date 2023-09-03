Вересень спокійним не буде. Дати всіх магнітних бур на початку осені

Дати магнітних бур

Перші вересневі вихідні опинилися під впливом магнітної бурі - штормило майже три дні поспіль і лише надвечір неділі магнітосфера почала трохи заспокоюватися. Але, на жаль, ненадовго.

За даними порталу Meteoagent, 4 вересня на жителів Землі чекає помірна магнітна буря з К-індексом 4. А 5 вересня нашу планету знову накриє потужна буря червоного рівня з К-індексом 7.

Імовірно, ця буря буде ще й затяжною, по даним деяких спеціалістів, її вплив триватиме до 10 вересня.

Далі фахівці прогнозують невелику помірну бурю в період із 13 по 15 вересня. І ще одну дуже сильну магнітну бурю наприкінці місяця - з 26 по 28 вересня.

Оскільки магнітні бурі безпосередньо залежать від спалахів на Сонці, довгостроковий прогноз може змінитися.

Магнітні бурі у вересні (скриншот)

Що таке магнітна буря

Магнітні або сонячні бурі – це вибухові процеси на Сонці. Вони супроводжуються викидом масивних потоків енергії, частинок та електромагнітного випромінювання у космічний простір.

Заряджені частинки з'єднуються в потік і починають рухатися у бік Землі, де вони взаємодіють із магнітним полем нашої планети та викликають різні проблеми.

У дні сильних магнітних бур можуть бути збій, перешкоди та перебої у роботі засобів зв'язку, супутників та електричних мереж (мобільного зв'язку, ТБ та GPS).

А дуже яскраві прояви сильних сонячних бур можуть викликати унікальне явище - північне та південне полярне сяйво.

Як впливають магнітні бурі на людину

Сонячні бурі небезпечні для астронавтів, оскільки вони знаходяться поза захисним екраном земної атмосфери. Вони можуть зазнавати впливу високого рівня радіації, що в рази збільшує ризик розвитку раку.

Існує чимало досліджень, які підтверджують вплив магнітних бур на людину. У такі дні люди зазвичай скаржаться на такі проблеми:

Головний біль, запаморочення

Різке погіршення сну - безсоння чи сильна сонливість

Проблеми з концентрацією, падає працездатність

Порушення травлення, втрата апетиту, нудота

Надмірна агресія та дратівливість

Підвищена тривожність

Загострення різноманітних психологічних проблем

Сильні емоційні перепади

Загострення хронічних захворювань

Вчені всього світу продовжують вивчення впливу спалахів на Сонці та магнітних бур на життєдіяльність людини.

Що полегшить стан у дні магнітних бур

Фахівці рекомендують у такі дні знизити фізичні та психоемоційні навантаження, повноцінно харчуватися та дотримуватись нормального режиму сну. Відмовитися від алкоголю, великої кількості кави та шкідливої їжі.

Необхідно дотримуватися водного балансу, більше гуляти на свіжому повітрі, робити зарядку. Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.