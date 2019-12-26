Найскладніше: Віра Брежнєва висловилася про розлучення з Меладзе

Останнім часом в мережі було багато чуток навколо співачки Віри Брежнєвої та її чоловіка продюсера Костянтина Меладзе щодо розлучення зоряної пари. Артистка зазвичай не коментує своє особисте життя, і не намагається нічого нікому довести. В цей раз Брежнєва просто опублікувала спільне фото з Меладзе.

Нещодавно у ЗМІ були розмови про те, що Меладзе кидає Брежнєву заради учасниці групи ВІА Гра Еріки Герцег. Але потім стало ясно, що Герцег збирається заміж і її обранець – це не Меладзе.

Брежнєва опублікувала ніжне фото з Меладзе, давши зрозуміти, що всі ці чутки про їх розлучення, лише домисли журналістів.

Віра Брежнєва з Костянтином Меладзе (фото: instagram.com/ververa)

"Перед кожним Новим роком я люблю вас чимось радувати. Найскладніше зрозуміти - чим. З останніх опитувань - топ побажань: фото з чоловіком, особиста зустріч, квитки на концерт. Виконую!" - написала співачка.

Варто зазначити, що знімок з Меладзе прокоментувала і сама Еріка Герцег. Вона поставила три сердечка під фото.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва потрапила під крапельницю через складний робочий ритм. При цьому співачка заявила, що спеціальні крапельниці допомагають їй все встигати і боротися з втомою. Вона зізналася, що це так на неї впливає осінь.

Раніше повідомлялося про те, що Віру Брежнєву запідозрили у вагітності після того, як артистка показала нове фото і написала до нього загадковий коментар.