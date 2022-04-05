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Лікар розповів всю правду про крапельниці "для профілактики і чистки судин"

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Вівторок 05 квітня 2022 13:08
Лікар розповів всю правду про крапельниці "для профілактики і чистки судин" Фото: Чи допомагають крапельниці насправді
Автор: Світлана Мащенко

Звичка ставити крапельниці для профілактики, чистки судин, або як ще кажуть - "лягти прокапатись" з нами ще з радянських часів. Однак чи справді це працює? І чому нам стає краще від такого курсу?

Про це розповів український лікар-невролог Євген Скрипник.

За словами медика, часто лікарі призначають препарати, щоб "були", або за іншими причинами. Зазвичай, такі ліки коштують мінімум 400-600 грн за упаковку, що в умовах війни взагалі марнотратство. І це викачування грошей у людей.

"Назви ліків, які призначають лікарі, особливо лікарі-неврологи, залежить від від того, яка фармакологічна компанія переважає на ринку ліків і які вона пропонує бонуси лікарям. Чим більше бонус лікарям, тим більше лікар призначає цих ліків.

Особливо це стосується судинних та ноотропних препаратів, які у нас люблять колоти внутрішньовенно або капати!" - пише Скрипник.

Ніде у світі немає крапельниць для профілактики

Євген Скрипник каже, що ніхто у світі не лягає на крапельниці, коли є головний біль, запаморочення або для "чистки судин".

Чому ж люди відчувають ефект від крапельниць

По-перше, людина приходить до лікарні, 1-2 годину лежить у ліжку, спостерігає як потихеньку їй капають по краплинці "ліки" і спрацьовує плацебо-ефект, хоча можна капати просто звичайний фізрозчин і ефект був би той же самий.

По друге, людина відволікається від роботи, бере відпустку, та і домашні справи відтерміновує, тому що "лікується" і їй стає краще, вона просто відпочила.

Якщо ви можете пити ліки і воду, то вводити внутрішньовенно нічого не потрібно.

"Всі судинні препарати та ноотропи - без доказової ефективності і використовуються тільки в країнах колишнього радянського союзу. Не витрачайте даремно своїх коштів!" - застерігає медик.

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