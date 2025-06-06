Венера изменит судьбу этих знаков Зодиака: кому ждать чудес, а кому - готовиться к проблемам
6 июня Венера совершит ингрессию, благодаря которой в жизни представителей 5 знаков Зодиака начнется новая счастливая история. Но это событие способно принести не только позитив.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, у кого начинается счастливый период и кому готовиться к испытаниям от Венеры.
Каким знакам Зодиака повезет
"6 июня Венера, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, совершает ингрессию в знак Тельца. Проверьте, в каком секторе вашего радикса она это делает: в этой сфере может измениться характер процессов, которые сейчас происходят в вашей жизни", - рассказала астролог.
Венера будет находиться во втором знаке Зодиака до 4 июля 2025 года. И это, отмечает Соловьева, одно из лучших положений для этой планеты.
Позитивное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:
- Телец
- Дева
- Козерог
- Рак
- Рыбы.
Внимательными с действием этой планеты в этот период нужно быть:
- Львам
- Водолеям
- Скорпионам.
"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с бизнесом, коммерцией, торговлей, банковским делом, разнообразным искусством, особенно - живописью, дизайном, литературой, поэзией, хореографией, актерством", - пояснила астролог.
По словам Соловьевой, в этот период могут перейти в практическую плоскость активности, связанные с:
- накоплением материальных и духовных ценностей
- талантами
- взаимоотношениями
- косметологией и пластической хирургией
- индустрией красоты.
Вас может заинтересовать
- Кому гороскоп на "зеркальную дату" обещает сюрприз от судьбы
- Что предсказывает гороскоп Таро до конца недель для всех знаков Зодиака
- У каких знаков Зодиака начинается новая жизнь уже очень скоро.