Таро-гороскоп на неделю. Кому пора рискнуть всем, а кто должен сделать сложный выбор

Новая неделя, которая началась 2 июня и продолжится до 8 июня, сулит переломные моменты для многих знаков Зодиака. Карты Таро подсказывают, кому следует выйти из зоны комфорта и сделать смелый шаг, а кому придется принимать непростые, но необходимые решения.

Овен

Карта Таро: Туз Мечей

Настало время сказать то, что давно зреет внутри. Поделитесь правдой с человеком, которому доверяете, даже если это что-то непростое или противоречивое. Откровенный разговор очистит вас и откроет новый уровень взаимопонимания. Внимательно выслушайте ответ. Этот диалог станет поворотным моментом в ваших отношениях.

Телец

Карта Таро: Король Монет

На этой неделе Венера заходит в ваш знак и приносит удачу в любви и финансах. Вы чувствуете себя уверенно, стабильно и готовы к большим решениям. Не бойтесь амбициозных целей - у вас есть ресурсы, чтобы достичь желаемого. Пора брать ответственность и управлять ситуацией. Успех на вашей стороне - используйте этот импульс.

Близнецы

Карта Таро: Тройка Монет

Ваш сезон в разгаре, а вместе с ним - уверенность и поддержка окружения. Люди видят в вас потенциал, уважают и готовы помогать. Настал идеальный момент, чтобы начать новое дело, проявить инициативу или сделать смелый шаг в отношениях. У вас есть все шансы реализовать задуманное. Главное - не молчать и не медлить.

Рак

Карта Таро: Император

Вы набираете силу - сезон Рака уже близок, и это чувствуется. Император символизирует власть, контроль и уверенность - все это сейчас на вашей стороне. Отстаивайте свои границы, берите ситуацию в свои руки. Покажите, что вы лидер, которого слушают и уважают. Ваш авторитет сейчас особенно убедителен - используйте его мудро.

Лев

Карта Таро: Восьмерка Мечей

На этой неделе пришел момент посмотреть правде в глаза: вы держите себя в плену старых ограничений и неудач. Но вместо того, чтобы обвинять обстоятельства или других людей, вы наконец-то готовы взять ответственность за свою судьбу. И это не о слабости - это о силе и контроле. Принимая свою роль в ситуации, вы возвращаете себе власть и открываете путь к переменам.

Дева

Карта Таро: Двойка Мечей

Вы уже давно стоите перед трудным выбором, и промедление только истощает. Пора принять решение и сделать шаг - выбрать направление, даже если не все еще понятно. Неидеальность выбора пугает, а бездействие. Верьте, что любое решение откроет новые возможности и научит чему-то важному. Ваш новый старт начинается с четкого "да" или "нет".

Весы

Карта Таро: Четверка Жезлов

Вы доросли до момента, когда старое окружение больше не соответствует вашему внутреннему уровню. Хочется большего - в отношениях, карьере, самореализации или сообществе. Карта зовет вас расширять горизонты, искать новые возможности, делать смелые шаги. Вы готовы перейти на новый уровень - не останавливайтесь. То, что начнется сейчас, станет основой вашего будущего успеха.

Скорпион

Карта Таро: Тройка Мечей

Чтобы что-то новое началось, нужно окончить то, что уже не служит вам. Эта неделя может принести боль или разочарование, но не избегайте этих чувств - признайте их. Это шанс понять, что вам действительно болит и почему. Сделайте необходимые шаги: разорвите токсичные связи, восстановите границы, защитите себя. Освобождение от старого - ключ к вашему обновлению.

Стрелец

Карта Таро: Верховная Жрица

Ваш внутренний мир на этой неделе требует внимания. Вы чувствуете интуитивное влечение к мистическому - прислушайтесь. Исследуйте, что вам интересно: Таро, астрология, медитация, кристаллы или энергетические практики. Вселенная посылает вам знаки - будьте открыты к ним. Этот период может стать началом глубочайшего духовного пробуждения.

Козерог

Карта Таро: Звезда

Неделя принесет шанс, о котором вы давно мечтали. Ваше желание вот-вот станет реальностью - нужно только решиться и действовать. Цельтесь высоко: чем амбициознее цель, тем больше поддержки получите от Вселенной. Обратите внимание на возможности, связанные с технологиями, путешествиями, инновациями или Водолеями. Перед вами открывается космический портал изменений - воспользуйтесь им.

Водолей

Карта Таро: Пятерка Кубков

На этой неделе появятся эмоции, которые вы обычно прячете - печаль и, к сожалению, потеря. Не отталкивайте их. Вместо этого позвольте им быть, побудьте рядом с ними. Через принятие придет понимание, а с ним и новое направление. Эти переживания - не конец, а начало чего-то важного, что поможет вам двигаться дальше с новой силой.

Рыбы

Карта Таро: Колесо Фортуны

Вы входите в период перемен - и они будут быстрыми, глубокими и неотвратимыми. Но вам это пойдет на пользу: вы умеете приспосабливаться и плыть по течению. Используйте энергию изменений, чтобы начать новые проекты, выйти из зоны комфорта и сделать что-нибудь смелое. Удача на вашей стороне. Все, что начнете на этой неделе, заложит фундамент будущего успеха.