Дома дешевле? Во сколько украинцам обойдется паска на праздник

Паску на праздник можно испечь самостоятельно или купить готовую. Ассортимент в магазинах впечатляет с приближением Пасхи, но цены колеблются в достаточно широком диапазоне.

РБК-Украина рассказывает сколько будет стоить приготовить паску дома, а также мы проанализировали цены на пасхальную выпечку в супермаркетах.

При подготовке использовались данные портала Минфин и сетей супермаркетов Сильпо, АТБ, Novus, информация Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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Во сколько обойдется приготовить паску дома

По традиционному рецепту для домашней паски понадобится:

мука – 1 кг ( 20 грн средняя цена)

средняя цена) яйца – 6 шт. ( 22 грн , средняя цена за десяток в АТБ – 37-40 грн)

, средняя цена за десяток в АТБ – 37-40 грн) сливочное масло – 200 г ( 71,2 грн , например, "Крестьянское" 72,5%)

, например, "Крестьянское" 72,5%) молоко – 500 мл ( 23,3 грн , Яготинское 2,6%)

, Яготинское 2,6%) сахар – 400 г + 100 г на глазурь ( 14,2 грн , в АТБ сахар фасованный за 28,4 грн/кг)

, в АТБ сахар фасованный за 28,4 грн/кг) дрожжи – 50 г ( 6,25 грн , если брать "Львовские" за 12,5 грн, упаковка 100 г)

, если брать "Львовские" за 12,5 грн, упаковка 100 г) изюм – 200 г ( 39,9 грн "Повна чаша" в Сильпо)

"Повна чаша" в Сильпо) ванильный сахар – 1,5 грн (сахар "Мрия" пакетик 10 г в АТБ)

(сахар "Мрия" пакетик 10 г в АТБ) желатин на глазурь – 10,1 грн (желатин "Мрия" в "Сильпо" 20,19 грн за пачку 25 г, нужно пол пакетика)

(желатин "Мрия" в "Сильпо" 20,19 грн за пачку 25 г, нужно пол пакетика) разноцветная посыпка – 9,99 грн за упаковку

за упаковку формы для выпечки кулича 11 см – 8,79 грн/шт.

Из указанного количества ингредиентов выйдет 5 пасок весом по 300 г и диаметром 11 см. Стоимость составит 262,39 грн. То есть одна паска обойдется в 52,48 грн, или 17,49 грн/100 г.

Следует отметить, что в расчете не была учтена стоимость электроэнергии, воды, газа, а также ингредиентов, необходимых в малом количестве (соль, масло для смазки форм).

Цены на паски в магазинах

На полках супермаркетов сейчас можно найти большое разнообразие пасок как по традиционным, так и по необычным рецептам. К примеру, шоколадные, апельсиновые, с добавлением различных сухофруктов, орешков.

В зависимости от ингредиентов и веса цены в магазинах колеблются от 30 грн до 400 грн.

В АТБ самая дешевая паска стоит 35,9 грн (100 г), кулич "Панетон" с сухофруктами обойдется в 179 грн за 430 г.

Скриншот atbmarket.com

В Сильпо паска собственной выпечки "Крафтяр" стоит 29,99 грн (100 г). В ассортименте есть большие паски с сухофруктами – 379 грн (800 г), безлактозные пасхальные кексы – 299 грн (350 г), творожный кулич от "Киевхлеб" – 214 грн (550 г). Самая дорогая паска – бездрожжевая на желтках с сухофруктами от "Милльвилл" (399 грн за 580 г).

Скриншот shop.silpo.ua

В сети Novus цены на паски также стартуют от 29,9 грн за 100 г. Собственная торговая марка "Майстри смаку" предлагает классическую сдобную выпечку к Пасхе-2024 (49,9 грн за 200 г), а также современные краффины с изюмом на йогурте – 69,9 грн за 200 г, или 129 грн за 500 г.

Скриншот novus.online

Подорожала ли паска за год

Главный вкусный символ праздника в 2024-м стоит дороже, чем в прошлом году, но цена изменилась несущественно.

В ННЦ "Институт аграрной экономики" посчитали, что 1 кг паски обойдется в 179,8 грн (по средним ценам ингредиентов по супермаркетам на середину апреля).

Это на 5,8% выше стоимости 2023 года (тогда приготовить паску стоило 169,88 грн/кг).

Как пояснили в Институте, незначительное подорожание паски обусловлено ощутимым снижением цен на яйца (почти на 30%), сахар (-15%) и муку (-5%).

Однако другие составляющие подорожали: масло сливочное (+16,4%), молоко (+13,6%), дрожжи (+9,6%), изюм (+15,6%).

В целом Пасхальная корзина (паска, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль) в этом году обойдется в 1422,05 грн на семью из 4 человек. Она также подорожала – на 17,6% (Пасхальная корзина в 2023 году – 1208,78 грн).