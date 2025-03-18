Пасхальный рулет из двух видов мяса: рецепт, который превзойдет все ожидания

Что вам понадобится:

Говядина - 500 г

Свинина - 100 г

Батон нарезной - 100 г

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Яйца куриные - 1 шт.

Соль, перец черный молотый - по вашему вкусу

Масло растительное - 20 мл

Лавровый лист - 1 шт.

Зелень - по вашему вкусу

Как готовить пасхальный мясной рулет на пасху

Мясо хорошо помойте. Свинину пропустите через мясорубку вместе с батоном. Лук нужно почистить, нарезать и пассировать.

К свинине добавьте пассированный лук, измельченный чеснок, соль, перец и хорошо вымешайте. Яйцо сварите вкрутую, дайте остыть и нарежьте кубиками.

Говядину отбейте в широкий пласт, посередине положите фарш, кубики яйца, измельченную зелень и сверните все в рулет. Завяжите вокруг ниткой, чтобы не раскрутился.

Разогрейте сковороду и обжарьте с маслом рулет со всех сторон до румяности. Затем положите рулет в гусятницу, налейте немного воды. Добавьте лавровый лист и тушите под крышкой на маленьком огне 1 час.

Готовое мясо освободите от нитей и нарежьте на порционные ломтики.

С мясом можно экспериментировать - например, взять говядину и курятину.

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А вот еще один рецепт рулета с немножко другим набором ингредиентов: