Пасхальный рулет из двух видов мяса: рецепт, который превзойдет все ожидания

До Пасхи осталось уже немного, поэтому стоит продумывать, какие блюда вы будете готовить на праздничный стол. Попробуйте сделать пасхальный рулет из двух видов мяса и яичной начинкой, который еще называют "печеня по-княжески".
Как приготовить пасхальный рулет из двух видов мяса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.
Мясо хорошо помойте. Свинину пропустите через мясорубку вместе с батоном. Лук нужно почистить, нарезать и пассировать.
К свинине добавьте пассированный лук, измельченный чеснок, соль, перец и хорошо вымешайте. Яйцо сварите вкрутую, дайте остыть и нарежьте кубиками.
Говядину отбейте в широкий пласт, посередине положите фарш, кубики яйца, измельченную зелень и сверните все в рулет. Завяжите вокруг ниткой, чтобы не раскрутился.
Разогрейте сковороду и обжарьте с маслом рулет со всех сторон до румяности. Затем положите рулет в гусятницу, налейте немного воды. Добавьте лавровый лист и тушите под крышкой на маленьком огне 1 час.
Готовое мясо освободите от нитей и нарежьте на порционные ломтики.
С мясом можно экспериментировать - например, взять говядину и курятину.
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А вот еще один рецепт рулета с немножко другим набором ингредиентов: