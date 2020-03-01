Великий піст 2020: що можна і не можна їсти, календар харчування

Великий піст 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

На Великий піст необхідно дотримуватися обмеження в їжі

Великий піст 2020 розпочинається 2 березня і триває до 18 квітня. При цьому 19 квітня відзначається Великдень. Великий піст - найважливіший і суворий з усіх православних постів. В основі Великого посту наслідування сорокодневному посту Христа в пустелі. Найсуворіші тижня Великого посту – перший і останній (Страсний).

Варто зазначити, що Великий піст є рухомим, що означає, що кожен рік дати початку і кінця посту змінюються, як і Пасхи.

У Великий піст прийнято повністю відмовитися від їжі тваринного походження, включаючи м'яса, яєць і молока. В понеділок, середу, п'ятницю можна вживати воду, хліб, фрукти, овочі, компоти.

У вівторок, четвер можна приймати гарячу їжу без олії. В суботу, воскресенье – дозволяється їжа з олією. Варто зазначити, що риба дозволяється тільки в дні дванадесятих свят – Благовіщення і Вхід Господній в Єрусалим.

У Лазареву суботу дозволяється рибна ікра. У понеділок першого тижня рекомендується повне утримання від їжі, у Велику п'ятницю на Страсному тижні – до виносу плащаниці.

Ці правила являють собою суворий монастирський статут. Миряни (не ченці), як правило, м'якше постять. Вони співвідносять свій календар харчування у Великий піст у відповідності зі своїми життєвими обставинами, здоров'ям і радяться зі своїм духівником.

Зазвичай мирянами не практикується сухоїдіння і відмова від рослинного масла всі будні дні, або ж практикується тільки в деякі дні. Деякі не їдять рибу взагалі, а хтось все ж вживає її в деякі дні. Іноді люди вживають морепродукти.

Нагадаємо, що навесні в українців будуть додаткові вихідні, які почнуться вже зовсім скоро.