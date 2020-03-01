ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Великий піст 2020: що можна і не можна їсти, календар харчування

STYLERЖиття    01.03.2020 - 22:57
Великий піст 2020: що можна і не можна їсти, календар харчування
Великий піст 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

На Великий піст необхідно дотримуватися обмеження в їжі

Великий піст 2020 розпочинається 2 березня і триває до 18 квітня. При цьому 19 квітня відзначається Великдень. Великий піст - найважливіший і суворий з усіх православних постів. В основі Великого посту наслідування сорокодневному посту Христа в пустелі. Найсуворіші тижня Великого посту – перший і останній (Страсний).

Варто зазначити, що Великий піст є рухомим, що означає, що кожен рік дати початку і кінця посту змінюються, як і Пасхи.

У Великий піст прийнято повністю відмовитися від їжі тваринного походження, включаючи м'яса, яєць і молока. В понеділок, середу, п'ятницю можна вживати воду, хліб, фрукти, овочі, компоти.

У вівторок, четвер можна приймати гарячу їжу без олії. В суботу, воскресенье – дозволяється їжа з олією. Варто зазначити, що риба дозволяється тільки в дні дванадесятих свят – Благовіщення і Вхід Господній в Єрусалим.

У Лазареву суботу дозволяється рибна ікра. У понеділок першого тижня рекомендується повне утримання від їжі, у Велику п'ятницю на Страсному тижні – до виносу плащаниці.

Ці правила являють собою суворий монастирський статут. Миряни (не ченці), як правило, м'якше постять. Вони співвідносять свій календар харчування у Великий піст у відповідності зі своїми життєвими обставинами, здоров'ям і радяться зі своїм духівником.

Зазвичай мирянами не практикується сухоїдіння і відмова від рослинного масла всі будні дні, або ж практикується тільки в деякі дні. Деякі не їдять рибу взагалі, а хтось все ж вживає її в деякі дні. Іноді люди вживають морепродукти.

Нагадаємо, що навесні в українців будуть додаткові вихідні, які почнуться вже зовсім скоро.

У березні українці відпочиватимуть десять днів Свято 1 березня: що можна і що не можна робити сьогодні, всі традиції
Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся