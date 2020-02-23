Великий піст в 2020 році: коли починається і що заборонено робити

Великий піст в Україні у 2020 році почнеться відразу після Масниці та триватиме 48 днів, до Великодня. Вважається, що цей піст самий головний і самий строгий у церковному році. Період початку та закінчення посту не має точне щорічної дати та рахується залежно від великого свята Пасхи.

Дата Великого посту у 2020 році

У 2020 році Великий пост починає в понеділок, 2 березня, і триватиме до суботи, 18 квітня. Він встановлений на честь Самого Спасителя, а остання страсна седмиця посту встановлена в пам'ять про останні дні життя Ісуса Христа.

Що не можна їсти у Великий піст

Особливо суворими вважаються перший та останній тиждень Великого посту. Віряни утримуються від м'ясних і рибних продуктів, виключають з раціону молоко та яйця. Виняток тільки для маленьких дітей, вагітних жінок, хворих та мандрівних подорожніх.

У перший день посту варто утриматися від будь-якої їжі, в інші дні є певні правила:

Понеділок, середа, п'ятниця – сухоїдіння (вода, хліб, фрукти, овочі, компоти)

Вівторок, четвер – можна варені страви без олії.

Субота, неділя – їжа з олією і навіть трохи вина.

Що не можна їсти у Великий піст

Крім того, на період Великого посту випадає кілька православних свят – Благовіщення, Лазарева субота і Вербна неділя. В ці дні можна вживати рибні страви та випити келих вина.

Що ще не можна робити під час Великого посту

У період Великого посту не можна вінчатися, веселиться і відвідувати розважальні заклади. Не варто просиджувати дні біля телевізора і лінуватися. Не можна ігнорувати трудові зобов'язання та піддаватися негативним почуттям: агресії, злості, заздрості, конфліктів.