Великий пост 2023: когда начинается у католиков и православных

Великий пост у христиан считается самым главным и многие стараются его придерживаться. Длится он 7 недель и заканчивается в канун Пасхи. А так как дата этого праздника у католиков и православных разная, то и начало поста будет отличаться.

Когда начинается Великий пост у православных и католиков, а также какие существуют основные запреты - читайте в материале ниже.

Даты Великого поста в 2023 году

У католиков пост начинается 22 февраля и заканчивается 8 апреля. Пасху христиане западного обряда будут отмечать 9 апреля.

У православных и греко-католиков Великий пост начнется позже, 27 февраля и закончится 15 апреля. 16 апреля будет отмечаться Пасха.

Каждая неделя имеет свой смысл и самые строгие - первая неделя поста и седьмая. В эти периоды пост более строгий и многие верующие отказываются от пищи почти полностью.

Основные запреты в Великий пост

В дни поста христиане много молятся и соблюдают много ограничений. В такие дни принято чаще посещать церковь - кроме воскресенья храмы посещают также и в будние дни. У кого нет возможности посещать церковь - молятся дома, ежедневно.

Также верующие уделяют больше времени для чтения Библии, стараются больше делать добрых дел.

Считается, что во время поста люди приобщаются к духовному и вспоминают о скитаниях Иисуса в пустыне, когда он отказывался от пищи, чтобы приблизится к Богу.

Под запретом в пост любые шумные веселья, ссоры, свадьбы, вечеринки, сквернословие, вредные привычки, употребление алкогольных напитков. Некоторые христиане придерживаются и других строгих запретов - на интимную близость.

Основные запреты в еде во время Большого поста

В Чистый понедельник (первый день поста) и Великую пятницу (накануне Пасхи) - пьют только воду.

В остальные дни питание идет по строгому графику:

Понедельник, среда, пятница - сухоядение. Можно пить воду и компот, есть хлеб, фрукты и овощи, которые термически не обработаны.

Вторник, четверг - разрешена горячая пища, без масла, хлеб, овощи и фрукты, орехи.

В субботу и воскресенье в горячую пищу можно добавлять масло.

Под строгим запретом почти все продукты животного происхождения:

Мясо

Рыба и морепродукты

Яйца

Молоко и молочные продукты

Есть дни, когда можно сделать исключения для пищи: Благовещенье, Вербное воскресенье, Лазарева суббота. В эти дни можно добавить в рацион рыбу, масло.

А что можно есть в пост

Овощи

Фрукты

Сухофрукты

Орехи

Соленья (квашеная капуста, соленые и маринованные овощи)

Сухари

Сушки

Грибы

Чай

Хлеб

Кисель

Каши на воде

Кто может не соблюдать пост

Ограничения в пище могут негативно сказаться на здоровье многих людей, поэтому есть те, кому разрешено не поститься:

Пожилые люди

Люди с хроническими заболеваниями

Тем, кто болеет, недавно болел и сейчас восстанавливается

Маленьким детям

Беременным и кормящим женщинам

Людям, которые заняты тяжелым физическим трудом