Великий піст 2023: коли починається у католиків та православних

Великий піст у християн вважається найголовнішим і багато хто намагається його дотримуватися. Триває він 7 тижнів і закінчується напередодні Великодня. А оскільки дата цього свята у католиків та православних різна, то й початок посту відрізнятиметься.

Коли починається Великий піст у православних та католиків, а також які існують основні заборони – читайте у матеріалі нижче.

Дати Великого посту у 2023 році

У католиків піст починається 22 лютого і закінчується 8 квітня. Великдень християни західного обряду відзначатимуть 9 квітня.

У православних та греко-католиків Великий піст розпочнеться пізніше, 27 лютого та закінчиться 15 квітня. 16 квітня відзначатиметься Великдень.

Кожний тиждень має свій зміст і найсуворіші - перший тиждень посту та сьомий. У ці періоди піст більш суворий і багато віруючих відмовляються від їжі майже повністю.

Основні заборони у Великий піст

У дні посту християни багато моляться і дотримуються багато обмежень. У такі дні прийнято частіше відвідувати церкву – окрім неділі храми відвідують також і у будні. Хто не має можливості відвідувати церкву - моляться вдома, щодня.

Також віруючі приділяють більше часу для читання Біблії, намагаються робити більше добрих справ.

Вважається, що під час посту люди долучаються до духовного і згадують про поневіряння Ісуса в пустелі, коли він відмовлявся від їжі, щоб наблизитися до Бога.

Під забороною в піст будь-які галасливі веселощі, сварки, весілля, вечірки, лихослів'я, шкідливі звички, вживання алкогольних напоїв. Деякі християни дотримуються інших суворих заборон - на інтимну близькість.

Основні заборони в їжі під час Великого посту

У Чистий понеділок (перший день посту) та Велику п'ятницю (напередодні Великодня) – п'ють лише воду.

В інші дні харчування йде за суворим графіком:

Понеділок, середа, п'ятниця - сухої їжі. Можна пити воду та компот, їсти хліб, фрукти та овочі, які термічно не оброблені.

Вівторок, четвер - дозволена гаряча їжа, без олії, хліб, овочі та фрукти, горіхи.

У суботу та неділю в гарячу їжу можна додавати олію.

Під суворою забороною майже всі продукти тваринного походження:

М'ясо

Риба та морепродукти

Яйця

Молоко та молочні продукти

Є дні, коли можна зробити винятки для їжі: Благовіщення, Вербна неділя, субота Лазаря. У ці дні можна додати до раціону рибу, олію.

А що можна їсти в пост

Овочі

Фрукти

Сухофрукти

Горіхи

Соління (квашена капуста, солоні та мариновані овочі)

Сухарі

Сушіння

Гриби

Чай

Хліб

Кисіль

Каші на воді

Хто може не дотримуватися посту

Обмеження в їжі можуть негативно вплинути на здоров'я багатьох людей, тому є ті, кому дозволено не поститися:

Люди похилого віку

Люди з хронічними захворюваннями

Тим, хто хворіє, нещодавно хворів і зараз відновлюється

Маленьким дітям

Вагітним і жінкам, що годують

Людям, які зайняті важкою фізичною працею