Великий піст 2023: коли починається у католиків та православних
Великий піст у християн вважається найголовнішим і багато хто намагається його дотримуватися. Триває він 7 тижнів і закінчується напередодні Великодня. А оскільки дата цього свята у католиків та православних різна, то й початок посту відрізнятиметься.
Коли починається Великий піст у православних та католиків, а також які існують основні заборони – читайте у матеріалі нижче.
Дати Великого посту у 2023 році
У католиків піст починається 22 лютого і закінчується 8 квітня. Великдень християни західного обряду відзначатимуть 9 квітня.
У православних та греко-католиків Великий піст розпочнеться пізніше, 27 лютого та закінчиться 15 квітня. 16 квітня відзначатиметься Великдень.
Кожний тиждень має свій зміст і найсуворіші - перший тиждень посту та сьомий. У ці періоди піст більш суворий і багато віруючих відмовляються від їжі майже повністю.
Основні заборони у Великий піст
У дні посту християни багато моляться і дотримуються багато обмежень. У такі дні прийнято частіше відвідувати церкву – окрім неділі храми відвідують також і у будні. Хто не має можливості відвідувати церкву - моляться вдома, щодня.
Також віруючі приділяють більше часу для читання Біблії, намагаються робити більше добрих справ.
Вважається, що під час посту люди долучаються до духовного і згадують про поневіряння Ісуса в пустелі, коли він відмовлявся від їжі, щоб наблизитися до Бога.
Під забороною в піст будь-які галасливі веселощі, сварки, весілля, вечірки, лихослів'я, шкідливі звички, вживання алкогольних напоїв. Деякі християни дотримуються інших суворих заборон - на інтимну близькість.
Основні заборони в їжі під час Великого посту
У Чистий понеділок (перший день посту) та Велику п'ятницю (напередодні Великодня) – п'ють лише воду.
В інші дні харчування йде за суворим графіком:
Понеділок, середа, п'ятниця - сухої їжі. Можна пити воду та компот, їсти хліб, фрукти та овочі, які термічно не оброблені.
Вівторок, четвер - дозволена гаряча їжа, без олії, хліб, овочі та фрукти, горіхи.
У суботу та неділю в гарячу їжу можна додавати олію.
Під суворою забороною майже всі продукти тваринного походження:
- М'ясо
- Риба та морепродукти
- Яйця
- Молоко та молочні продукти
Є дні, коли можна зробити винятки для їжі: Благовіщення, Вербна неділя, субота Лазаря. У ці дні можна додати до раціону рибу, олію.
А що можна їсти в пост
- Овочі
- Фрукти
- Сухофрукти
- Горіхи
- Соління (квашена капуста, солоні та мариновані овочі)
- Сухарі
- Сушіння
- Гриби
- Чай
- Хліб
- Кисіль
- Каші на воді
Хто може не дотримуватися посту
Обмеження в їжі можуть негативно вплинути на здоров'я багатьох людей, тому є ті, кому дозволено не поститися:
Люди похилого віку
Люди з хронічними захворюваннями
Тим, хто хворіє, нещодавно хворів і зараз відновлюється
Маленьким дітям
Вагітним і жінкам, що годують
Людям, які зайняті важкою фізичною працею
До речі, раніше ми писали про те, яких традицій дотримуються в Прощену неділю.
А ще розповідали про те, яких обрядів та ритуалів дотримувалися на Масляну.