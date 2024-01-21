В Великобритании показали кукольный дом королевы, созданный 100 лет назад (фото)

Как выглядит кукольный дом

Кукольный дом королевы Мэри создали между 1921 и 1924 годами. Над ним работали 1500 лучших художников, мастеров и производителей того времени. Его масштаб 1:12. В нем укомплектован винный погреб, крошечные королевские драгоценности с настоящими бриллиантами и рубинами, и рояль с функциональными клавишами.

В модели Эдвардианской резиденции есть электричество, действующие лифты и проточная вода, а еще - библиотека, укомплектованная миниатюрными книгами, специально написанными авторами, в частности создателем Шерлока Холмса сэром Артуром Конан Дойлем.

Вот так выглядит кукольный дом (фото: Royal Collection Trust)

Предметы из кухонь крошечного дома и помещений для прислуги включают в себя пылесос, который в 1920-х годах был относительно новым девайсом.

Также есть швейная машинка для слуги, укомплектованная нитями и миниатюрными ножницами, которые могут резать. Ниши комнаты заполнены миниатюрными растениями и цветами. Отдельно есть маленький садик.

В доме воспроизведены даже драгоценности и книги (фото: Royal Collection Trust)

"Кукольный дом королевы Мэри" является постоянным источником восхищения для посетителей Виндзорского замка, как для взрослых, так и для детей. Мы рады, что можем представить крошечные сокровища кукольного дома более широкой аудитории в этот юбилейный год", - заявила куратор специальной экспозиции Кэтрин Джонс.

Впервые кукольный дом снят с точки зрения жителя, что позволяет зрителям исследовать комнаты, включающие спальню королевы, библиотеку, кухню и детскую в прекрасных деталях.

Крошечные вещи поражают точностью деталей (фото: Royal Collection Trust)