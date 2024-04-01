Украинские патрульные назвали основное правило для водителей в авто: сумма штрафа немалая

В Украине водители должны соблюдать правила дорожного движения. Патрульные назвали основное правило, за пренебрежение которого можно получить немалый штраф.

Какое правило соблюдать

Патрульные призывают запомнить основное правило в авто - перед началом движения пристегиваться ремнем безопасности. Основным предназначением пристегнутого ремня безопасности является защита водителя и пассажиров от серьезных травм во время ДТП.

Ремни безопасности надежно фиксируют граждан в сиденьях автомобилей.

Согласно ч. 5 ст. 121 КУоАП, за нарушение правил пользования ремнями безопасности предусмотрен штраф в размере 510 грн.

"Будьте ответственными водителями и пассажирами", - говорится в сообщении.

Принцип действия при аварии

Во время аварии ремень безопасности надежно фиксирует пассажира, предотвращая его выбрасывание из сидения. Это позволяет равномерно распределить силу удара по более крепким частям тела, таких как таз и грудная клетка.

Уровень также предотвращает столкновение пассажира с элементами салона автомобиля, такими как руль или ветровое стекло. Важной есть его способность сохранять человека в безопасной позиции во время опрокидывания автомобиля.

Как правильно пользоваться ремнем

В отличие от многих других компонентов автомобиля, ремень безопасности требует минимальной, но важной регулировки.

Необходимо убедиться, что ремень плотно прилегает к телу, но при этом нет дискомфорта. Регулировка высоты ремня безопасности важна для того, чтобы проходил через середину плеча, а не через шею или под мышками.

Правильно настроенный ремень должен лежать ровно и без скручиваний, а замок должен быть надежно зафиксирован.

Важно помнить, что неправильное использование может снизить эффективность и повысить риск травм во время ДТП.