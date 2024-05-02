Где и когда в Украине будут святить паски: список по областям
Православные и греко-католики будут отмечать Пасху в это воскресенье, 5 мая. В храмах Украины состоятся праздничные богослужения с освящением пасок. Однако их расписание будет зависеть от ограничений комендантского часа.
РБК-Украина рассказывает, когда и где можно будет освятить праздничные корзинки на Пасху-2024 по регионам.
При подготовке использовались: публикации "Суспильне", "Винница info", Facebook-страницы Михайловского Златоверхого монастыря, Спасо-Преображенского собора Киева, Свято-Успенского кафедрального собора Полтавы, Свято-Михайловского кафедрального собора Житомира, сообщение КМВА.
Содержание:
- Пасха в Киеве. Когда состоятся службы в храмах
- Богослужения во Львове
- Когда будут святить паски в храмах Черновцов
- Расписание пасхальных богослужений на Закарпатье
- Богослужения на Пасху в Виннице
- Когда будут освящать пасхальные корзины в Житомире
- Богослужения на Пасху в Полтаве
- Освящение пасок в Харькове
- Праздничные службы в Ровно
Пасха в Киеве. Когда состоятся службы в храмах
Праздничные богослужения с освящением пасхальных корзин состоятся в субботу, 4 мая, и в воскресенье, 5 мая, в храмах всех районов столицы.
Пасхальная полуношная в Михайловском Златоверхом монастыре ПЦУ (ул. Трехсвятительская, 8) начнется в 23:00 4 мая.
5 мая в 00:00 – Пасхальная утреня. 01:00 – Литургия святителя Иоанна Златоустого. 09:00 – поздняя Литургия. 17:00 – Пасхальная Вечерняя.
Как сообщили в монастыре, освятить паски можно будет 4 мая с 16:00 до 23:00, 5 мая – с 06:00 до 15:00.
Расписание богослужений в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ (ул. Никольско-Слободская, 5) на Пасху-2024:
4 мая 15:00 – 21:00 – освящение пасок
5 мая:
- 07:00 – надгробное, Пасхальная утреня;
- 08:30 – Св. Литургия и освящение пасок;
- 18:00 – Пасха вечерняя;
- 11:00 – св. Литургия и освящение пасок.
В Спасо-Преображенском соборе ПЦУ (ул. Самойло Кошки, 3а) будут проводить богослужения:
- 4 мая 17:00 – Вечерняя и Божественная литургия св. Василия Великого;
- 5 мая 05:45 – Пасхальная полуношная;
- 5 мая 06:00 – Пасхальная утреня.
Освящение пасхальных корзин состоится:
- в Великую субботу (4 мая) вечером с 19:00 до 21:00;
- в Пасху (5 мая) утром с 06:00 до 11:00.
Стоит отметить, что в КГВА призвали жителей столицы и ее гостей по возможности не идти в церкви и избегать большого скопления людей. Отмечается, что богослужения будут транслироваться онлайн, а посетить храмы и освятить пасхи можно будет по завершении комендантского часа.
Богослужения во Львове
Пасхальные богослужения с освящением пасхальных корзин во Львове будут проходить 4 мая до начала комендантского часа и 5 мая – после завершения действия ограничений.
Архикафедральный Собор святого Юра УГКЦ (пл. Святого Юра, 5)
4 мая: Великая Суббота
- 9:00 – Вечерняя с Божественной Литургией св. Василия Великого;
- 12:00-20:00 – Благословение пасок (каждые полчаса);
5 мая: Пасха
- 08:00 – Архиерейская Божественная литургия;
- 11:00 – Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого;
- 17:00 – Пасхальная вечерняя;
Свято-Покровский кафедральный Собор ПЦУ (ул. Грушевского, 2)
4 мая: Великая Суббота
09:00 – Вечерняя с Литургией св. Василия Великого;
11:00-23:00 – Освящение пасок;
5 мая: Пасха
06:30 – Полуношная;
07:00 – Пасхальная утреня;
08:00 – Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого, освящение пасок;
11:00 – Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого;
17:00 – Великая Вечерняя.
Храм Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ (ул. Русская, 5)
4 мая: Великая Суббота
- 14:00 – начало освящения пасок;
5 мая: Пасха
- 05:30 – Полуношная, надгробная служба;
- 06:00 – Начало крестного хода. Освящение пасок;
- 09:00 – Божественная Литургия. Освящение пасок;
- 15:00 – Вечерняя пасхальная служба.
Когда будут святить паски в храмах Черновцов
В Черновцах на Пасху большинство храмов будут совершать богослужения после завершения комендантского часа. В храмы, где службы пройдут ночью, люди смогут зайти в комендантский час.
Свято-Духовский кафедральный собор УПЦ (ул.Главная, 85)
- 4 мая 17:00 – начало освящения пасок;
- 4 мая 23:30 – Пасхальная полунощная;
- 5 мая 00:00 – Пасхальная заутреня;
- 5 мая 02:00 – божественная литургия;
- 5 мая 05:00 – освящение пасок.
Кафедральный храм Преподобной Параскевы ПЦУ (ул. Заньковецкой, 24)
Освящение корзин начнется в 17:00 4 мая. 5 мая в 04:00 в храме начнется Пасхальная утреня. 06:30 – первое освящение пасок. 07:00 – литургия, а следующее торжественное освящение пасок состоится на 09:00.
Храм Трех Святителей ПЦУ (ул. Коцюбинского, 2)
Начало Пасхальной службы – 5 мая в 04:30. Освящение пасок будет совершаться в сквере возле университета с 05:00 до 09:00 с интервалом в пол часа.
Кафедральный Собор Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ по улице Русской, 28
- с 12:00 4 мая начнут освящать паски;
- 5 мая 06:00 – Надгробное и Утреня;
- с 7:30 и с 10:00 будет литургия;
- вечерняя пасхальная служба – 18:00.
Расписание пасхальных богослужений на Закарпатье
В Закарпатской области нет комендантского часа, поэтому посетить праздничную службу можно без ограничений в ночное время.
Богослужения в храмах Ужгорода
Епархиальный храм преподобного Амфилохия Почаевского (ул. Станционная, 16А)
- 00:00-01:30 – утреня;
- 01:30-04:00 – Божественная литургия;
- 04:00-12:00 – освящение пасхальных корзин.
Спасо-Преображенский храм (ул. Романа Шухевича, 8Б).
- 00:00-01:30 – Пасхальная утреня;
- 01:30-03:00 – Божественная литургия;
- 03:00-04:00 – освящение пасхальных корзин;
- 07:00-08:00 – освящение детских корзин.
Храм Святой Троицы (ул. Тимирязева, 15Д)
- 00:00-01:30 – Пасхальная утреня;
- 01:30 – Божественная литургия;
- 01:30-03:00 – освящение пасхальных корзин.
Свято-Троицкий храм (ул. Киевская набережная, 16)
- 00:00-01:30 – Пасхальная утреня;
- 09:00-10:30 – Божественная литургия;
- 01:30-02:00 – освящение пасхальных корзин;
- 10:30-11:00 – освящение детских корзин.
Расписание богослужений в храмах Мукачево
Свято-Успенский храм (ул. Ярослава Мудрого, 42А)
- 03:00-04:30 – Пасхальная утреня;
- 05:00-06:30 – Божественная литургия;
- 07:00-09:00 – освящение пасхальных корзин.
Спасо-Преображенский храм (ул. Ивана Франко (боковая))
- 04:00-05:30 – Пасхальная утреня;
- 06:00-07:00 – Божественная литургия;
- 07:00-09:00 – освящение пасхальных корзин.
Военный храм святого великомученика Георгия Победоносца (ул. Илоны Зрини)
- 00:00-01:30 – Пасхальная утреня;
- 02:00-03:00 – Божественная литургия;
- 03:00-07:00 – освящение пасхальных корзин.
Богослужения на Пасху в Виннице
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы (ул.Соборная, 23) будут освящаться пасхальные корзины в течение всего дня 4 мая – начиная с 11:00 до 23:00.
В соборе пройдет ночная служба с субботы на воскресенье. Попасть на нее можно будет до начала комендантского часа (00:00). После собор закроется, и оставшиеся на службе будут находиться внутри до 05:00
5 мая освящение корзин будет проходить после утреннего богослужения.
Когда будут освящать пасхальные корзины в Житомире
В Свято-Михайловском кафедральном соборе Житомира (ул. Киевская, 18) паски будут святить в течение двух дней.
4 мая, Великая Суббота
- 13:00 – 23:00 – Освящение пасок;
- 13:00 – 23:00 – Чтение Деяний святых апостолов.
05 мая, Светлое Христово Воскресение
- 05:30 – Пасхальная Утреня и Божественная Литургия. Освящение пасок;
- 17:00 – Пасхальная Вечерняя.
Богослужения на Пасху в Полтаве
В Свято-Успенском кафедральном соборе Полтавы (Соборная площадь, 1) праздничные службы будут проходить 4 и 5 мая.
В Великую субботу корзины будут святить с 15:00 до 21:00.
В 00:00 на Пасху начнется Заутреня. Святить паски и другие пасхальные угощения начнут с утра 5 мая.
Освящение пасок в Харькове
В храме Святого Иоанна Богослова Православной Церкви Украины (ул. Большая Панасовская, 105А) святить паски будут в субботу и воскресенье, учитывая ограничение комендантского часа.
Великач суббота, 4 мая
10:00 – Литургия Василия Великого;
12:30 – Освящение пасок;
14:00 – Полуношная;
15:00 – Освящение пасок.
Светлое Христово Воскресение, 5 мая
09:00 – Пасхальная утреня;
10:00 – Пасхальная литургия;
11:30 – Освящение пасок.
Праздничные службы в Ровно
В крупнейших православных и греко-католических храмах Ровно святить паску на празник можно будет два дня подряд.
Свято-Покровский кафедральный собор (ул. Соборная, 6)
4 мая 10:00-20:00 – освящение пасхальных корзин; в 23:30 – полуношная;
5 мая в 00:00 – пасхальное богослужение, 04:00-06:00 – освящение пасхальных корзин; в 16:00 – вечернее богослужение.
Свято-Воскресенский собор ВЦУ (ул. Соборная, 39)
4 мая 13:00-21:00 – освящение пасок, 23:30 – пасхальное богослужение;
5 мая 05:00-8:00 – освящение пасок, в 16:00 – вечернее богослужение.
Парафия св. Николая УГКЦ (ул. Гоголя, 14)
4 мая 17:00 – освящение пасок;
5 мая 07:00 – пасхальная утреня, 08:00 – литургия святого Иоанна Златоустого и освящение пасок.
Ранее мы рассказывали, что на Пасху-2024 отменять комендантский час в городах Украины не будут. Поэтому желающие посетить праздничную службу в храмах должны прибыть туда до начала комендантского часа и находиться в святынях всю ночь. Находиться на улицах или других общественных местах во время комендантского часа – запрещено.
Напомним, что синоптики дали прогноз, какой будет погода на Пасху в этом году.