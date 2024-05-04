ua en ru
Сб, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пасха 2024: что категорически запрещено делать и есть, главные традиции праздника

Суббота 04 мая 2024 19:40
UA EN RU
Пасха 2024: что категорически запрещено делать и есть, главные традиции праздника Как здороваться на Пасху (иллюстрация: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Уже в воскресенье, 5 мая, православные христиане отмечают Пасху. Это событие имеет определенные правила и даже запреты, а также традиции.

Что запрещено есть на Пасху, от каких дел и действий следует отказаться, а также какие главные традиции этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, "24 канал", Церковный календарь, Википедия, VisitUkraine, интервью митрополита Переяславского и Вишневского ПЦУ Александра изданию "Телеграф".

Содержание

Главные традиции Пасхи

В этот день традиционно освящают пасхальные корзины, в которые верующие обычно кладут паски, яйца и сало, сыр и другие продукты. Это происходит после службы, которая длится всю ночь, с утра.

Считается, что все освященные продукты и вещи обретают особую силу. Пасхе предшествовал Великий пост, а потому на праздник верующие традиционно разговляются. Они едят именно те продукты, которые освятили в церкви. Но трапеза начинается только после молитвы.

Считается, что первым нужно съесть яйцо. А уже потом можно лакомиться всем остальным.

Также на Пасху люди по-особому здороваются. Вместо "добрый день" говорят "Христос Воскрес!". А в ответ на это говорят такие слова: "Воистину Воскрес!".

Пасха 2023: как провести этот особый праздник и категорически нельзя делать

Что нужно сделать на Пасху (иллюстрация: Getty Images)

Что запрещено делать на Пасху

Существует множество запретов на Пасху. В частности, на праздник не стоит:

  • ссориться и ругаться
  • устраивать уборку и заниматься домашними делами
  • гадать
  • шить, вязать
  • переедать и лениться
  • стричь и красить волосы
  • выносить мусор, а особенно выбрасывать освященные продукты
  • венчаться
  • крестить детей.

Что нельзя святить и есть на Пасху

Не стоит класть в пасхальную корзину кровянку, ведь церковь не одобряет освящение блюд с кровью. Также не следует святить алкоголь, кроме кагора. Также следует воздержаться от употребления спиртных напитков. Конечно, речь идет обо всем, что не является кагором.

На Пасху не стоит святить разные блюда, такие как супы, борщи и салаты. Вы можете приготовить закуски и второе блюдо на праздничный стол, но класть их в корзину не нужно.

Пасха-2024. Какие будут ограничения и отменят ли комендантский час

Можно ли святить алкоголь на Пасху (иллюстрация: Виталий Носач, РБК-Украина)

Стоит ли дарить подарки на Пасху

Существует мнение, что на этот праздник будто бы нужно что-то дарить. Впрочем, церковь эту традицию опровергает.

"Такой традиции нет. Просто люди ходят друг к другу в гости, поздравляют словами "Христос воскрес - Воистину воскрес". Ну и обмениваются пасхальными яйцами, писанками. А подарки можно дарить каждый день. То есть традиции с подарками к Пасхе нет", - рассказал митрополит Переяславский и Вишневский .

Приметы на Пасху

Считается, что если на праздник будет хорошая погода - урожай будет щедрым, а лето - теплым. Существуют и другие приметы, среди которых:

  • на Пасху пойдет дождь - хорошо уродит лен
  • в воскресенье будет холодно - теплая погода не придет в течение всей следующей недели
  • осадки на Пасху также могут указывать на то, что весь май будут лить дожди.

На днях уже стало известно, какие будут ограничения и отменят ли комендантский час на Пасху.

Кроме того, мы недавно рассказывали, что готовили и как праздновали Пасху наши предки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пасха Праздники
NEWS
Россия объявила Зеленского в розыск. В ОП посоветовали Москве поискать здравый смысл
Россия объявила Зеленского в розыск. В ОП посоветовали Москве поискать здравый смысл