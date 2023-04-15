Пасха 2023: когда будет комендантский час в разных областях Украины
На Пасху в нескольких областях сократят действие комендантского часа, а в одной области - полностью ее отменят на пасхальную ночь. В большинстве городов ограничения будут действовать с 00:00 часов до 05:00 или 06:00 часов.
Как будет действовать комендантский час в разных областях Украины на Пасху - читайте в материале ниже.
Киев и Киевская область
Храмы и соборы будут открыты для вечерних служб и освящения пасхальных корзинок 15 апреля - с 15:00 до 23:00. Утренние службы начнутся с 05:00 утра 16 апреля.
Комендантский час будет действовать в столице в обычном режиме - с 00:00 до 05:00. Однако верующим, которые придут на ночную службу в пасхальную ночь до начала комендантского часа разрешено оставаться в храмах до утра. Покидать храмы, находиться в общественных местах или на улице - запрещено.
Желательно, чтобы все верующие заранее узнали месторасположение укрытий, которые находятся поблизости. И при воздушной тревоге священнослужители, а также прихожане должны обязательно перейти в ближайшее укрытие.
Комендантский час в областях
Винницкая область - с 00:00 до 05:00
Волынская область - с 00:00 до 05:00
Днепропетровская область - с 00:00 до 05:00 (есть исключение в нескольких общинах)
Донецкая область - с 21:00 до 05:00
Житомирская область - с 00:00 до 05:00
Запорожская область - с 23:00 до 05:00
Ивано-Франковская область - с 00:00 до 05:00
Кировоградская область - с 23:00 до 05:00 (в Кропивницком - с 00:00 до 04:00)
Луганская область - с 21:00 до 05:00
Львовская область - с 00:00 до 05:00
Николаевская область - с 00:00 до 05:00 (Очаковская община - с 23:00 до 05:00)
Одесская область - с 00:00 до 05:00
Полтавская область - с 00:00 до 05:00
Ровенская область - с 00:00 до 05:00 (после 23:00 все церкви будут закрыты)
Сумская область - с 23:00 до 04:00
Полтавская область - с 00:00 до 04:00
Тернопольская область - с 23:00 до 05:00
Харьковская область - с 23:00 до 05:00
Херсонская область - с 20:00 до 06:00
Хмельницкая область - с 00:00 до 03:00
Черкасская область - с 00:00 до 04:00
Черновицкая область - с 00:00 до 04:00
Черниговская область - с 23:00 до 04:00
В каких областях внесли изменения
В Закарпатской области комендантский час отменили и верующие смогут свободно посещать храмы и ночные службы.
Кроме того, в прифронтовых зонах запретили посещать кладбища на пасхальные праздники. Такой запрет действует в Херсонской и Харьковской областях.
В ночь на 16 апреля главные богослужения будут транслироваться онлайн на центральных телевизионных каналах, на каналах ПЦУ в YouTube, а также на странице в Facebook. Украинцев просят по возможности не посещать церковь, а присоединиться к богослужениям онлайн.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как на Пасху будут работать главные храмы и церкви в Киеве.
А также мы писали о том, как верующие смогут посетить ночные службы в храмах на Пасху.