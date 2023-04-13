Киевляне смогут на Пасху находиться в церкви всю ночь. Комендантский час не запрещает

Жители Киева смогут прийти на Пасхальную службу до начала комендантского часа и пробыть в церкви до ее окончания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

По предварительному графику храмы и соборы будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15 и 16 апреля.

В субботу вечерние молебны проведут в период с 15:00 до 23:00, а в воскресенье запланированы утренние молебны - в период с 05:00 до 18:00. При этом комендантский час продлится как обычно с 00:00 до 05:00.

"Однако введенный комендантский час не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях. Верующие, которые пришли на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Добавим, что после завершения комендантского часа люди смогут посетить церкви и освятить пасхальную корзину. При этом покидать храмы и находиться на улицах или других общественных местах во время комендантского часа запрещено.

В КГВА подчеркивают, что все верующие, которые решат посетить ночные молебны в храмах, должны самостоятельно узнать расположение ближайшего укрытия. В случае объявления воздушной тревоги священнослужители и посетители должны обязательно перейти к ближайшему зданию гражданской защиты.

Напомним, в столице усилят меры безопасности на Пасху.

РБК-Украина также сообщало о продолжительности комендантского часа в разных областях Украины на Пасху.

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