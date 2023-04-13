Расписание богослужений в храмах Киева на Пасху 2023
В воскресенье, 16 апреля, украинцы будут праздновать Воскресение Господне. Прихожан столицы предупредили, что в ночь на пасхальное воскресенье комендантский час не будут отменен. Большинство храмов будут освящать паску в субботу с 13-15.00 и до 21.00 часов.
Расписанием богослужения на Пасху в крупнейших храмах Киева делимся ниже.
Патриарший собор Воскресения Христова
07:30 - Светлое Христово Воскресение. Надгробное, Пасхальная Утреня
09:00 - Божественная Литургия, освящение пасок
11:00 - Божественная Литургия, освящение пасок
18:00 - Пасха Вечерняя
Владимирский собор
07:00- 9:00 - утренняя Литургия
10:00-13:00 - поздняя Литургия
Успенская Киево-Печерская лавра
06:00 - святую литургию совершит наместник Киево-Печерской лавры от ПЦУ архимандрит Авраамий.
Свято-Покровская церковь
08:00 - Исповедь
09:00 - Божественная Литургия
17:00 - Вечернее богослужение с акафистом
Михайловский златоверхий монастырь
00:00 - пасхальная Утреня
01:00 - Литургия святителя Иоанна Златоустого
09:00 - поздняя Литургия
17:00 - пасхальная вечерняя
Спасо-Преображенский собор
07:00 - Пасхальная Утреня
08:30 - Литургия
05:00 - Вечерняя
Свято-Ильинская церковь
00.00 - Пасхальная Утреня. Божественная Литургия (территория храма будет закрыта с 24.00 до 5.00 в связи с комендантским часом).
05.00-11.00 - освящение пасок
Где можно посмотреть богослужение онлайн
Главные закрытые богослужения ночью будут транслироваться в онлайн-формате по центральным телеканалам и на интернет-платформе ПЦУ в Youtube, а также в Facebook.
График богослужений вашего храма ПЦУ или УГКЦ вы можете проверить на сайте святыни или на доске объявлений непосредственно в церкви.
Проверить к какому патриархату принадлежит церковь можно по этой ссылке.
Читайте также о том, что киевлян просят приобщаться к богослужению на Пасху онлайн в целях безопасности.
Ранее мы писали о том, что на Пасху в Киеве усилят меры безопасности.