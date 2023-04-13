Расписание богослужений в храмах Киева на Пасху 2023

В воскресенье, 16 апреля, украинцы будут праздновать Воскресение Господне. Прихожан столицы предупредили, что в ночь на пасхальное воскресенье комендантский час не будут отменен. Большинство храмов будут освящать паску в субботу с 13-15.00 и до 21.00 часов.

Расписанием богослужения на Пасху в крупнейших храмах Киева делимся ниже.

Патриарший собор Воскресения Христова

07:30 - Светлое Христово Воскресение. Надгробное, Пасхальная Утреня

09:00 - Божественная Литургия, освящение пасок

11:00 - Божественная Литургия, освящение пасок

18:00 - Пасха Вечерняя

Владимирский собор

07:00- 9:00 - утренняя Литургия

10:00-13:00 - поздняя Литургия

Успенская Киево-Печерская лавра

06:00 - святую литургию совершит наместник Киево-Печерской лавры от ПЦУ архимандрит Авраамий.

Свято-Покровская церковь

08:00 - Исповедь

09:00 - Божественная Литургия

17:00 - Вечернее богослужение с акафистом

Михайловский златоверхий монастырь

00:00 - пасхальная Утреня

01:00 - Литургия святителя Иоанна Златоустого

09:00 - поздняя Литургия

17:00 - пасхальная вечерняя

Спасо-Преображенский собор

07:00 - Пасхальная Утреня

08:30 - Литургия

05:00 - Вечерняя

Свято-Ильинская церковь

00.00 - Пасхальная Утреня. Божественная Литургия (территория храма будет закрыта с 24.00 до 5.00 в связи с комендантским часом).

05.00-11.00 - освящение пасок

Где можно посмотреть богослужение онлайн

Главные закрытые богослужения ночью будут транслироваться в онлайн-формате по центральным телеканалам и на интернет-платформе ПЦУ в Youtube, а также в Facebook.

График богослужений вашего храма ПЦУ или УГКЦ вы можете проверить на сайте святыни или на доске объявлений непосредственно в церкви.

Проверить к какому патриархату принадлежит церковь можно по этой ссылке.