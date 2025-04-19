Великая суббота 2025: что нельзя делать в этот день, главные приметы на праздник

Великая суббота: что это за церковный праздник

По преданию, после смерти Иисус Христос сошел в ад, чтобы освободить души праведников, среди которых были и прародители человечества - Адам и Ева.

В этот день в храмах проходят торжественные литургии, священники уже надевают светлые праздничные одежды, а верующие с трепетом ожидают великого чуда - Воскресения Господня. Также в субботу перед Пасхой верующие приносят в церковь куличи и пасхальные яйца, которые начинают освящать.

В Великую субботу в Иерусалиме, в Храме Гроба Господня, происходит одно из величайших чудес - схождение Благодатного огня. Он считается символом победы жизни над смертью и появляется каждый год накануне Пасхи. Особенностью этого огня является то, что в первые минуты после появления он не обжигает. После восхождения его передают в разные страны, в том числе и в Украину.

Этот день завершает Страстную неделю и Великий пост и считается днем глубокой грусти и духовного приготовления к Воскресению.

В течение субботы в церквях продолжаются богослужения, которые переходят в ночную Пасхальную службу. Однако в сегодняшних условиях украинцев призывают не посещать ночные службы, а остаться дома после завершения комендантского часа. Участие в богослужении желательно принять днем или вечером - тогда же можно принести пасхальные блюда для освящения.

Восхождение Христа в ад (изображение: Википедия)

Что нельзя делать в Великую субботу

В Великую субботу верующим стоит воздержаться от привычной пищи - запрещено употреблять блюда, которые прошли термическую обработку, а также алкоголь. Пост длится до самого утра воскресенья, поэтому разговляться раньше нельзя. Этот день стоит провести в тишине и покое, избегать громких развлечений, вечеринок, пения и танцев. Также не рекомендуется купаться или заниматься активным отдыхом.

Согласно традиции, в этот день не следует браться за физический труд - стоит воздержаться от рукоделия, садовых работ или рыбалки. Это время для молитвы, размышлений и духовного очищения. Важно также избегать ссор, обид, ругани и злых слов - все это считается большим грехом в канун Пасхи. Не стоит обижать животных или проявлять жестокость.

Не рекомендуется в этот день ходить на кладбище - чествование умерших лучше перенести на другое время. Не следует отказывать людям в помощи, если вас о ней просят. В то же время в этот день нельзя ничего занимать, передавать из дома или давать в долг.

Народные приметы и традиции в Великую субботу

Тот, кто громко веселится в Страстную субботу, рискует провести год в слезах.

Если в этот день пролилось много воды - это хороший знак для щедрого урожая и богатого сенокоса.

Солнечная и безоблачная погода в субботу перед Пасхой обещает жаркое и ясное лето .

. Умывание водой, в которую положили освященное яйцо, дарит здоровье и сохраняет молодость.

В субботу продолжаются последние приготовления к Пасхе: разрешено выпекать куличи и разрисовывать яйца. В этот день также принято делиться с нуждающимися, делать добрые дела и помогать другим.

Хотя день перед Пасхой и наполнен заботами, пост все еще продолжается. Разрешается есть только постные продукты - хлеб без масла, свежие овощи и фрукты, орехи, сушеные ягоды и мед.

У кого День ангела 19 апреля

19 апреля День ангела празднуют:

Виктор

Георгий

Егор

Иван

Семен

Яна

Оберегом для тех, кто родился 19 апреля, считается лазурит. Это минерал насыщенного синего оттенка. В древности люди были убеждены, что он олицетворяет искренность сердца и чистоту мыслей.