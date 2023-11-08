Большая патриотка или "агент Кремля"? Кто такая Ирина Фарион и почему вокруг нее постоянно скандалы

Детство и образование

Ирина Фарион родилась 29 апреля 1964 года в городе Львов в семье библиотекаря Ярославы Степановны и слесаря Дмитрия Ивановича Фарионов, проживавших в собственном доме.

До трехлетнего возраста воспитывалась бабушкой по маминой линии, а когда ее не стало, о девочке заботился дедушка.

Образование получала сначала во Львовской средней школе, а затем - во Львовском государственном университете имени Ивана Франко на филологическом факультете (украинская филология).

После школы работала библиотекарем, а будучи студенткой - устроилась лаборантом кафедры общего языкознания университета. До 1991 года возглавляла Центр украинистики на кафедре фольклористики.

На протяжении 1990-1995 годов преподавала на кафедре языков (почасово) Львовского государственного института прикладного искусства (теперь - Академия искусств). Читала курсы украинского языка как иностранного, культуры языка и украинской литературы (XI-XX ст.)

В 1996 году Фарион защитила кандидатскую диссертацию на тему "Антропонімійна система Верхньої Наддністрянщини кінця XVIII - початку XIX ст. (прізвищеві назви)" и получила степень кандидатки филологических наук.

В 2011 году с целью популяризации украинской книги начала проект "От книги до цели".

15 сентября 2015 года защитила докторскую диссертацию на тему "Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV-XVII ст.".

Научное наследие Фарион насчитывает семь монографий, пособие, три монографии в соавторстве, более 150 научных статей и трудов другого характера.

Она - лауреат премий имени Олексы Гирника, имени Бориса Гринченко, имени Дмитрия Нитченко и имени Ивана Огиенко.

Фарион - выдающаяся ученая (фото: facebook.com/Ирина Фарион)

Работа и политическая карьера

С 2005 года Фарион является членом Всеукраинского объединения "Свобода", входит в состав политического совета партии.

На выборах во Львовский областной совет 2006 года была избрана депутатом Львовского областного совета, заместителем председателя комиссии по вопросам образования и науки.

С конца 2012 года до осени 2014 года Фарион была депутатом Верховной Рады VII созыва от "Свободы".

На момент избрания и до сих пор - доцент кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Национального университета "Львовская политехника", преподаватель, профессор.

С 2013 года возглавляла подкомитет по вопросам высшего образования комитета ВРУ по науке и образованию, а в 2014 году стала первым заместителем председателя комитета парламента по науке и образованию.

По результатам внеочередных выборов ВРУ от 26 октября 2014 года, Фарион не была избрана народным депутатом Украины VII созыва. Она заняла третье место в 116-м одномандатном округе (набрала 16,35% голосов).

В декабре 2014 года педагог создала телевизионный культурологический проект "Величие личности" на парламентском канале "Рада". Он имел целью популяризацию выдающихся фигур Украины в разных областях жизни (было создано 160 программ).

В 2019 году основала интеллектуально-культурологический телевизионный проект "Ген украинцев" (о жизни выдающихся украинцев) на региональном информационно-развлекательном телеканале НТА.

Языковед учит студентов на протяжении многих лет (фото: facebook.com/Ирина Фарион)

Зашквары и скандалы

Фарион, опираясь на радикальное мышление, публично выступает в защиту памяти Степана Бандеры, чистоты украинского языка, единства украинского востока и запада. Ее заявления и предложения не раз возмущали общественность и вызвали широкий резонанс в СМИ.

Так, 19 февраля 2010 года в рамках акции "Утверждаем государственный язык!" Фарион проводила занятие в одном из детсадов Львова, посвященное проблеме национальной идентичности. Во время общения с присутствующими, языковед в резкой форме осудила "обрусение украинских имен". Размещение видеозаписи с ее выступлением в сети всколыхнуло общество и вызвало неоднозначные отзывы.

Так называемый "нардеп"-регионал Вадим Колесниченко обратился к Генеральному прокурору с просьбой привлечь профессора к уголовной ответственности по статье 161 Уголовного кодекса (насчет дискриминации детей по языковому и национальному признаку), а Украинская народная партия осудила выступление Фарион как провокацию против украинского языка.

В 2013 году разгорелся скандал с участием Фарион и журналиста закрытого ныне пропагандистского телеканала ZIK Остапа Дроздового. Тогда преподавательница заявила, что власти взяли курс на "полную монополизацию средств массовой информации", вспомнив при этом и коллектив телеканала.

В ноябре 2017 года в прямом эфире телеканала "112" конфликт на фоне разговора об украинском языке произошел между Фарион и журналистом Дмитрием Гордоном. Последний даже предположил, что Ирина может быть агентом ФСБ России и предложил ей пройти полиграф-тестирование.

В 2018 году языковед рассказала, как нужно обращаться с русскоязычными. В своем Facebook она написала, в частности, что "если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому москворотому, война стала бы победой давно".

В октябре 2022 года экс-нардепка в интервью Наталье Влащенко неоднозначно (по мнению ряда лиц) прокомментировала ситуацию с русскоязычными военными. Она отметила в частности, что такие есть и среди освобожденных из плена азовцев и подчеркнула, что украинский язык следует учить (ведь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прекрасно говорит на украинском, и президент Владимир Зеленский также его выучил).

В контексте разговора прозвучало такое предложение: "Теперь их из плена освободили слава Богу не всех остается 80% в плену". Некоторые трактовали эту фразу как радость Фарион, что не всех защитников Мариуполя освободили из плена.

26 января 2023 года бывшая нардеп в очередном интервью заявила о причинно-следственной связи событий в Мариуполе и ответственности за голосование на выборах. Тогда Генпрокуратура направила заявление одного мариупольца о возможном нарушении закона о возражении российской агрессии в прокуратуру Львовской области, а та - в СБУ Львовской области с поручением о начале досудебного расследования.

Филолог любит публичность (фото: facebook.com/Ирина Фарион)

5 ноября текущего года вышел эфир программы "Рандеву с Яниной Соколовой" при участии Фарион, жестко раскритиковавшей русскоязычных украинских военных (в частности из Третьей штурмовой бригады, созданной на базе добровольческого формирования "Азов"). Филолог заявила, в частности, что не может назвать русскоязычных военнослужащих украинцами.

Кроме того, позже языковед опубликовала сообщение в своих соцсетях, в котором заявила, что "воевать за Украину - не заслуга, а долг" и назвала русскоязычных защитников "москворотыми".

После этого командир полка "Азов" жестко "разнес" Фарион на русском языке, а Пташка с "Азовстали" предположила, что педагог - "проект Кремля".

В то же время бывшая нардеп обозвала Пташку "подругой Медведчука".

7 ноября на одном из корпусов университета, где преподает Фарион, появились листовки в адрес языковеда: "Фарион - прочь из политехники", "Почему в политехе до сих пор работают порочники чести украинских воинов?" и т.д.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец на фоне заявлений языковеда обратился в соответствующие органы "насчет проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования".