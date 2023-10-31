Велесова ночь: традиции, обряды и запреты "украинского Хэллоуина"

Возникновение праздника

С введением на территории Украины христианства и появлением церкви многие языческие праздники были трансформированы с целью "укротить" и "цивилизовать" традиции язычников.

Велесова ночь - древний украинский праздник, приходящийся на ночь с 31 октября на 1 ноября. Он имеет глубокие корни в дохристианских языческих традициях и связан с богом Велесом.

Первоначально Велес считался богом земного изобилия, опекуном купечества, торговли, покровителем домашнего скота и облаков ("небесного скота"), искусства, музыки, поэзии, красоты и любви. Его воспринимали как опекуна творческих людей, волхвов, прорицателей и ясновидящих.

Наши предки верили, что именно Велес ответственен за расцвет человеческой души в бурном мире. Кроме того, именно Велес якобы подарил волшебное знание общения человека и природы, научил обрабатывать землю и жить в согласии с животными (не убивать, а учиться чувствовать их, заботиться о них, а затем только брать стриженый мех или молоко).

Иногда Велесу приписывали даже функции посредника между миром живых и мертвых.

Традиции

В канун праздника существовал обычай наводить чистоту в доме и принимать баню, в которой для душ умерших предков оставляли новый веник и ведро чистой воды.

Дома перед этой ночью предстояло украшать рябиной - чтобы отпугнуть злые силы. Под порогом в этих же целях рассыпали соль.

Дом традиционно украшали тыквами, яблоками, кабачками и осенними цветами.

Осенние плоды - особенно яркие (иллюстративное фото: Рixabay)

Атрибутом празднования Велесовой ночи был костер, который разжигали на самой высокой части определенной местности (позже через него прыгали, чтобы очистить душу и тело). Некоторые практиковали даже хождение по раскаленным углям.

Кроме того, наши предки вырезали тыквы, ставили в них свечи и загадывали желания (кладя под подушку яблоко, которое нужно было съесть утром).

Обряды

Вечером перед Велесовой ночью все члены семьи садились за стол за "молчаливый ужин" и символически "угощали" умерших родственников (вспоминая только лучшее о них). Завершался ужин словами: "Прощайте, Диди. Идите, с собой (беду, болезнь и т.д.) заберите, нас долго ждите".

С наступлением ночи во двор выставляли еду со своего стола, а на подоконнике зажигали свечу.

Кроме того, люди пытались получить в Велесову ночь ответы на самые важные для себя вопросы. Для этого они обращались к умершему родственнику - называли его имя, кланялись и обращались такими словами: "Сегодня тебе в этот мир приходить - мне совет приносить. Подскажи, как мне завершить дело".

Те, кто мечтал о материальном обогащении, собирали всю мелочь в кошельке и раздавали бедным, а перед тем говорили: "Пусть мои деньги помогут всем нуждающимся. Вокруг обратятся и ко мне изобилием вернутся".

Если кто-то в паре сомневался в верности своей "половинки" - брал обручальное кольцо "подозреваемого", нанизывал его на нить и подвешивал на указательный палец. Если кольцо стояло на месте и не шаталось - верность любимого или любимой была так же непоколебима.

Девушки в эту ночь гадали на своих избранников - бросали в костер два каштана и наблюдали за ними. Если плоды раскатывались в разные стороны, это указывало на вероятный конец отношений.

Гадание - один из древнейших обрядов (иллюстративное фото: Рixabay)

Перед сном с 31 октября на 1 ноября наши предки говорили: "Темная ночь, заклинаю мне помочь. Велес, потрудись, загаданное, явись". Они верили, что желание, написанное на бумажке и положенное под подушку, осуществится (наибольшей удачей считалось увидеть во сне этой ночью кого-то из умерших родственников).

Запреты

В канун праздника нельзя было одалживать деньги. Считалось, что так можно вынести из дома все состояние и в следующем году семья будет находиться в затруднительном положении.

Очень плохой приметой считалось увидеть собаку с темным мехом. Люди верили, что тогда в ближайшее время у семьи мог появиться враг, портящий жизнь.

А вот увидеть белую (или светлую) собаку наоборот было счастьем, ведь у семьи мог появиться хороший новый товарищ.

Одной из худших примет считали ситуацию, когда незнакомец вечером постучится в дверь. Наши предки верили, что тогда кто-то из жильцов может умереть на протяжении следующего года.

Если же такое случалось, незнакомцу вслед обязательно произносили: "Остынь, незнакомца следует, не причинив нам беды".