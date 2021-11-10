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Віялові відключення до 10 годин: де і коли в Україні можуть вирубувати світло

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Середа 10 листопада 2021 15:57
Віялові відключення до 10 годин: де і коли в Україні можуть вирубувати світло Колаж РБК-Україна: віялові відключення електрики в Україні
Автор: Володимир Костирін

Хоча в уряді запевняли українців, що ніяких віялових відключень електрики не буде, періодичних відключень світла все ж уникнути не вдасться - представники місцевої влади в деяких регіонах вже попередили про таку загрозу, розповіла експерт в галузі житлово-комунальних послуг Христина Ненно.

Про це передає GSMinfo.

Де і на скільки очікуються віялові відключення світла

За її словами, про збої в подачі енергії вже поінформували старости в декількох населених пунктах у Херсонській та Київській областях.

Перебої зі світлом при цьому триватимуть досить тривалі проміжки часу.

"З деяких регіонів надходять заявки про відключення, які будуть повторюватися кожні дві доби. Однак їх тривалість складе близько 10 годин. Так що ситуація більш ніж серйозна", - зазначила Ненно під час прес-конференції.

При цьому співзасновник громадської організації "Фонд енергетичних стратегій" Юрій Корольчук розповів, що такі "блекаути" вірогідні саме в невеликих містах і селах, а жителів великих міст віялові відключення не торкнуться - влада не піде на такі кроки, щоб уникнути масового невдоволення населення в густонаселених регіонах.

Ненно пояснила, що періодичні відключення світла пов'язані з такими проблемами під час підготовки до опалювального сезону, як малі запаси вугілля для електростанцій (немає можливості генерувати достатньо енергії для потреб населення), і неготовність тепломереж до зимового сезону.

Коли будуть відключати світло

У нинішньому опалювальному сезоні віялові відключення електроенергії можливі ближче до січня-лютого 2022-го, дав прогноз глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко, передає "Еспресо".

Експерт наголосив, що вже зараз Україна замість вугілля спалює газ, але чи буде така можливість на початку наступного року - сказати складно.

"Протягом двох місяців ми будемо відчувати величезні проблеми з постачанням електроенергії по всій території України. Тому що навіть якщо ми привеземо одночасно все вугілля - тільки для того, щоб доставити його на всі наші теплоелектростанції, знадобиться понад два місяці", - говорить фахівець.

Нагадаємо, що 6 листопада Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі.

Додамо, раніше РБК-Україна писала, чи є ризик зриву опалювального сезону 2021-2022.

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Електроенергія Опалювальный сезон Віялові відключення
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