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Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі

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Україна, Субота 06 листопада 2021 09:26
Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі Фото: білоруська електроенергія почала надходити в українську енергосистему 6 листопада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Білорусь почала експорт електроенергії в Україну. З 6 листопада електроенергія почала надходити в українську енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міненерго Білорусі.

"Відповідно до підписаного контракту, поставки будуть здійснюватися протягом листопада", - йдеться в повідомленні.

Графік поставок сформований білоруською стороною з урахуванням наявних технічних можливостей: режимів роботи енергосистеми і потужностей генеруючого обладнання, відзначили в міненерго Білорусі.

Нагадаємо, 2 листопада Білорусь почала аварійні поставки електроенергії в Україну потужністю 500 МВт. Тоді заявлялося, що про довгострокові поставки мова не йде.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допустив відновлення імпорту електроенергії з Білорусі, але зазначив, що для цього має бути сильно холодна зима.

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