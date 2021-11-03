В Україні нестача вугілля. Чи є ризик зриву опалювального сезону

Україна увійшла в опалювальний сезон з низькими запасами вугілля. Дефіцит намагаються компенсувати імпортом з Казахстану і США. Наскільки це реально і як ситуація відіб'ється на проходженні опалювального сезону – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій продовжують скорочуватися. За останніми даними "Укренерго", до 25 жовтня на ТЕС за тиждень вони знизилися з 583,4 до 542,8 тисяч тонн. Запаси газового вугілля - до 402,9 тисяч тонн, антрацитового – до 139,9 тисяч тонн. А з вересня загальні запаси вугілля "просіли" майже на 21%.

"Ситуація дуже непроста по вугіллю, і отже, по електроенергії", - сказало РБК-Україна джерело в уряді. Єдина надія, за його словами, зараз на атомну генерацію. "Енергоатом" вибудував графік ремонтів з тим, щоб в опалювальний період працювало максимально можливе число блоків – 14 з 15.

Чому немає вугілля

Ключова причина дефіциту вугілля напередодні зими в тому, що у генерації не було коштів на його закупівлю. А тепер, коли гроші знайшли, виникли проблеми з наявністю вугілля і його доставкою. Крім того, державні шахти станом на 25 жовтня видобули на 1 млн тонн вугілля менше, ніж було заявлено в їх виробничій програмі.

"Це еквівалентно 700 тисячам тонн вугільного концентрату, що є основним паливом для вугільних блоків "Центренерго", – пояснив РБК-Україна заступник голови ФДМ і голова наглядової ради" Центренерго " Денис Кудін.

Він зазначив, що різниця між встановленим Міненерго планом накопичення вугілля на жовтень і фактичними обсягами запасу на складах якраз становить ці 700 тисяч тонн.

Друга причина-низький обсяг імпорту вугілля влітку. "Влітку цього не вдалося зробити через заборгованість державного диспетчера "Укренерго" перед "Центренерго". Сума боргу (на 1 жовтня 2021 року) становить 1 млрд 800 млн гривень. І це навіть більше, ніж вся потреба компанії в оборотному капіталі", - зазначив Кудін.

Крім того, за його словами, постачальники відмовляються везти вугілля в Україну без передоплати. На це впливає дефіцит цієї продукції на світовому ринку через закупівлі Китаєм вугілля у великих обсягах.

До всього іншого вже практично неможливий імпорт вугілля з Росії. З 1 листопада РФ зупинила поставки енергетичного вугілля в Україну у зв'язку зі зростаючим попитом на нього всередині країни, пояснили в Мінекономрозвитку РФ. Але кілька джерел видання на енергетичному ринку запевняють, що справжня причина інша – нібито немає контрактів на постачання енергетичного вугілля з українського боку.

Як пояснили РБК-Україна в ДТЕК, через зупинку поставок вугілля Луганська ТЕС найближчим часом буде переведена на роботу одним енергоблоком для економії палива.

"Зараз компанія також опрацьовує варіанти закупівлі вугілля марок А/П для потреб Криворізької ТЕС закордоном, але поки підтверджених домовленостей немає", – йдеться у коментарі прес-служби компанії.

Якщо говорити про інші країни, то, за словами Кудіна, "Центренерго" підписало контракти на 1,5 млн тонн вугілля на найближчі півроку. Основні поставки планується здійснювати залізничним транспортом з країн ближнього зарубіжжя (Польща і Казахстан), а також морським транспортом зі складів в Європі (покупка на споті) і з країн Латинської Америки і США.

"Сьогодні компанія змогла залучити понад 1 млрд гривень передоплати від споживачів за постачання електроенергії в наступні місяці. Таким чином," Центренерго " повністю забезпечено коштами для закупівлі вугілля в достатніх кількостях, – заявив Кудін.

Наявність грошей ще не гарантує, що вугілля прийде в країну. Поставки ж/д транспортом з Казахстану досить ризиковані, адже РФ в будь-який момент може їх заблокувати, як це було зроблено в 2014 році. Тоді Україна почала купувати вугілля в ПАР.

Тепер же основна надія на вугілля з США. За інформацією РБК-Україна, з-за океану в дорозі вже п'ять суден із загальним обсягом 250-270 тисяч тонн вугілля. В Україну вони прибудуть ближче до кінця листопада.

Чотири судна везуть вугілля для компанії ДТЕК і одне для "Центренерго", сказав співрозмовник в уряді. Раніше в ДТЕК повідомляли, що погодили з американською компанією HC Trading (Heidelberg Cement Group) поставку в Україну двох судових партій американського енергетичного вугілля.

"Загальний обсяг домовленостей з постачальником становить 150 тисяч тонн. Очікується, що вугілля буде доставлено в Україну двома партіями: перша – в грудні 2021 року, друга – в січні наступного року. Це стане вже другим контрактом компанії на імпорт вугілля з США. Перший контакт на поставку 75 тисяч тонн американського енергетичного вугілля був підписаний з іншим постачальником в кінці серпня", - говорили в ДТЕК у вересні.

Джерело в уряді підтвердило, що основний обсяг вугілля закуповуватиме саме ДТЕК, а "Центренерго" вже перекуповуватиме його для своїх ТЕС. "Фактично ми будемо закуповувати вугілля, спалювати його, і закуповувати нове", - зазначив співрозмовник.

Виграти час і накопичити більше вугілля на складах Україна могла, якби відновила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, незважаючи на те, що це непопулярне політичне рішення. Поки закупівлі е/е не почалися, але НКРЕКП з 1 листопада не продовжила заборону на імпорт з цих країн.

"Імпорту електроенергії з РФ з 1 листопада не буде. Компанія Інтер РАО 20 жовтня оголосила аукціон з продажу електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був скасований. Також з 1 листопада не буде імпорту електроенергії з Білорусі, аукціони на продаж електроенергії не були проведені", – повідомив голова профільного комітету Ради Андрій Герус.

Прем'єр-міністр Деніс Шмигаль заявив, що фізична можливість імпорту електроенергії з Білорусі становить 900 МВт. Про постачання повинні будуть домовлятися компанії, виходячи з необхідності.

Увечері 2 листопада стало відомо, що Україна запросила аварійну допомогу з постачання електроенергії в Білорусі орієнтовним обсягом 3500 МВт та у Словаччині – на 800 МВт. За інформацією "Укренерго", причиною стало виведення в аварійний ремонт двох блоків Бурштинської ТЕС та затримка виходу з ремонту блоку Курахівської ТЕС. Крім того, знизилася виробітка е/е "зеленою" генерацію - ВЕС і СЕС.

Газ замість вугілля

Якщо вугілля не вистачатиме, генерації доведеться переходити на газ, після чого його споживання зросте і буде потрібно додатковий імпорт. НАК "Нафтогаз України" поки закуповує газ з імпорту в мінімальних обсягах, оскільки ціна на нього висока. Якщо ціна буде знижуватися, а вона вже йде вниз, то закупівлі збільшаться, повідомив виданню співрозмовник в уряді. Як вже писало РБК-України, НАК може бути забезпечений бюджетними коштами для закупівлі газу.

"Нафтогазу" можуть повернути близько 40 млрд грн, переплачених за ренту. Справа в тому, що продаючи газ за регульованою ціною, рента з нього сплачується виходячи з ринкової. Саме ці платежі йтимуть на окремий рахунок і потім у міру необхідності гроші можуть повертатися компанії. Цей механізм узгоджений з МВФ і може застосовуватися як в поточному, так і в наступному році, запевнив співрозмовник в Кабміні.

Директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що проблема досить перебільшена і немає нічого страшного в тому, що при нестачі вугілля ТЕС і ТЕЦ будуть переходити на газ.

"Перехід на газ можливий у разі затримки відразу декількох поставок, якщо мова йде про "Центренерго", – сказав він РБК-Україна. При цьому Рябцев зазначив, що поки не бачить дій від держави, які б підтвердили побоювання, що є загрози зриву опалювального сезону через брак енергоресурсів.

"Якщо щось відбувається страшне, то тут же держава реагує через рішення РНБО або якісь інші непублічні рішення. Оскільки нічого такого не відбувається, це означає, що проблема не така вже серйозна. Підтвердження серйозності ситуації може бути, наприклад, рішення уряду про обов'язкове формування незнижуваного запасу вугілля на ТЕС і ТЕЦ. Тоді я повірю, що це визнається проблемою, якою може призвести до серйозних наслідків", – зазначив експерт.

Зараз план-графік накопичення вугілля встановлений лише наказом Міністра. Компанії самі визначають обсяги запасів. "Але наказ міністра - не постанова уряду. Якщо держава дозволяє компаніям здійснювати закупівлі за погодженням, значить, вона не вважає це проблемою, яка може призвести до зриву опалювального сезону", – упевнений Рябцев.

Якщо при нестачі вугілля вдасться провести його заміну газом, ризики серйозних проблем в опалювальний сезон будуть знижені. І тоді, можливо, не доведеться вдаватися до перегляду графіка роботи промислових підприємств, щоб оптимізувати використання електроенергії і уникнути "віялових" відключень споживачів.