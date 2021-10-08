Ведучий "Битви екстрасенсів" опинився на межі життя і смерті: без містики не обійшлося

Відомий український актор і режисер, ведучий реаліті-шоу "Битва екстрасенсів" Павло Костіцин ледь не загинув під час відпочинку на Балі.

Про це він сам відверто розповів у відвертій розмові з ведучою програми "Відверто.LIVE" Тетяною Гончаровою.

За словами телезірки, у його житті неодноразово відбувалися дивні, неоднозначні події.

Він кілька разів був на межі життя та смерті, а одного разу Павло навіть ледь не втонув під час відпочинку закордоном.

"Була величезна кількість ситуацій, коли я був на межі життя і смерті. Ось, приміром, остання - два роки тому або трохи менше. На Балі, коли зворотнім тяжінням, хвилею у море мене потягнуло. Враховуючи навіть те, що я чудово плаваю, можу затримувати дихання", - згадав Костіцин.

Павло Костіцин (фото: instagram.com/pavlokostytsyn)

У той момент він зрозумів, що починає панікувати.

"І ось у найвідповідальніший момент, коли я починаю думати про те, що я не вилізу на ці скелі або травмуюсь і помру від втрати крові... Як на килимі-літаку, як у казці, хвиля бере мене і на плаский камінь ніжками ставить. І навіть жодної подряпинки, нічого", - додав ведучий.

Павло Костіцин ледь не загинув на Балі (фото: прес-служба каналу LIVE)