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Ведущий "Битвы экстрасенсов" оказался на грани жизни и смерти: без мистики не обошлось

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Киев, Пятница 08 октября 2021 11:05
Ведущий "Битвы экстрасенсов" оказался на грани жизни и смерти: без мистики не обошлось Павел Костицын едва не погиб на Бали (фото: instagram.com/pavlokostytsyn)
Автор: Артем Горовенко

Известный украинский актер и режиссер, ведущий реалити-шоу "Битва экстрасенсов" Павел Костицын едва не погиб во время отдыха на Бали.

Об этом он сам откровенно рассказал в откровенном разговоре с ведущей программы "Відверто.LIVE" Татьяной Гончаровой.

По словам телезвезды, в его жизни неоднократно происходили странные, неоднозначные события.

Он несколько раз был на грани жизни и смерти, а однажды Павел даже чуть не утонул во время отдыха заграницей.

"Было огромное количество ситуаций, когда я был на грани жизни и смерти. Вот, к примеру, последняя - два года назад или чуть меньше. На Бали, когда обратным притяжением, волной в море меня потянуло. Учитывая даже то, что я прекрасно плаваю, могу задерживать дыхание", - вспомнил Костицын.

Ведущий &quot;Битвы экстрасенсов&quot; оказался на грани жизни и смерти: без мистики не обошлось

Павел Костицын (фото: instagram.com/pavlokostytsyn)

В тот момент он понял, что начинает паниковать.

"И вот в самый ответственный момент, когда я начинаю думать о том, что я не вылезу на эти скалы или травмируюсь и умру от потери крови... Как на ковре-самолете, как в сказке, волна берет меня и на плоский камень ножками ставит. И даже ни одной царапинки, ничего", - добавил ведущий.

Ведущий &quot;Битвы экстрасенсов&quot; оказался на грани жизни и смерти: без мистики не обошлось

Павел Костицын едва не погиб на Бали (фото: пресс-служба канала LIVE)

Напомним, на днях звезда "Женского Квартала" попала в ДТП.

Также недавно Алина Гросу рассказала своим поклонникам, что в ее семье случилось горе.

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Битва экстрасенсов
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