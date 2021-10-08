Ведущий "Битвы экстрасенсов" оказался на грани жизни и смерти: без мистики не обошлось

Известный украинский актер и режиссер, ведущий реалити-шоу "Битва экстрасенсов" Павел Костицын едва не погиб во время отдыха на Бали.

Об этом он сам откровенно рассказал в откровенном разговоре с ведущей программы "Відверто.LIVE" Татьяной Гончаровой.

По словам телезвезды, в его жизни неоднократно происходили странные, неоднозначные события.

Он несколько раз был на грани жизни и смерти, а однажды Павел даже чуть не утонул во время отдыха заграницей.

"Было огромное количество ситуаций, когда я был на грани жизни и смерти. Вот, к примеру, последняя - два года назад или чуть меньше. На Бали, когда обратным притяжением, волной в море меня потянуло. Учитывая даже то, что я прекрасно плаваю, могу задерживать дыхание", - вспомнил Костицын.

Павел Костицын (фото: instagram.com/pavlokostytsyn)

В тот момент он понял, что начинает паниковать.

"И вот в самый ответственный момент, когда я начинаю думать о том, что я не вылезу на эти скалы или травмируюсь и умру от потери крови... Как на ковре-самолете, как в сказке, волна берет меня и на плоский камень ножками ставит. И даже ни одной царапинки, ничего", - добавил ведущий.

Павел Костицын едва не погиб на Бали (фото: пресс-служба канала LIVE)