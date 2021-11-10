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З'явилися гарні фото з весілля відомої української диригентки Оксани Линів

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Львів, Середа 10 листопада 2021 20:46
З'явилися гарні фото з весілля відомої української диригентки Оксани Линів Колаж РБК-Україна: Оксана Линів вийшла заміж за скрипаля Андрія Мурзу
Автор: Роман Мирончук

Оксана Линів вийшла заміж за музиканта Дюссельдорфського симфонічного оркестру Скрипаля Андрія Мурзу.

43-річна диригентка опублікувала фото з торжества, яке пройшло у Львові, на своїй сторінці в Facebook.

"У зв'язку з пандемією, весілля ми відзначили в невеликому сімейному колі, але, тим не менш, зберегли традиції нашої батьківщини - багато сміху, музики і радості!" - написала Линів.

З'явилися гарні фото з весілля відомої української диригентки Оксани ЛинівЗ'явилися гарні фото з весілля відомої української диригентки Оксани Линів

Оксана Линів вийшла заміж (фото: facebook.com/oksana.lyniv)

За її словами, були дотримані всі українські традиції, а саме викуп нареченої у її сім'ї, отримання благословення батьків і весільний коровай.

З'явилися гарні фото з весілля відомої української диригентки Оксани ЛинівЗ'явилися гарні фото з весілля відомої української диригентки Оксани Линів

Оксана Линів вийшла заміж (фото: facebook.com/oksana.lyniv)

"Увечері всі виконали традиційні українські пісні", - написала Линів.

З'явилися гарні фото з весілля відомої української диригентки Оксани ЛинівЗ'явилися гарні фото з весілля відомої української диригентки Оксани Линів

Оксана Линів вийшла заміж (фото: facebook.com/oksana.lyniv)

Зазначимо, що Оксана Линів - перша жінка-головний диригент опери та філармонічного оркестру в місті Грац (Австрія). Вона входить до трійки найкращих жінок-диригентів сучасності.

З'явилися гарні фото з весілля відомої української диригентки Оксани ЛинівЗ'явилися гарні фото з весілля відомої української диригентки Оксани Линів

Оксана Линів вийшла заміж (фото: facebook.com/oksana.lyniv)

У 2015 році Оксану Линів визнали найкращим диригентом Баварської державної опери в номінації "Класична музика".

З'явилися гарні фото з весілля відомої української диригентки Оксани ЛинівЗ'явилися гарні фото з весілля відомої української диригентки Оксани Линів

Оксана Линів вийшла заміж (фото: facebook.com/oksana.lyniv)

Українка також стала першою жінкою, яка диригувала оркестром Швейцарії на концерті, присвяченому річниці ООН, в Victoria Hall в Женеві.

З 1 січня 2022 року Линів стане музичним директором і головним диригентом італійського Муніципального театру Болоньї.

Нагадаємо, срібна олімпійська чемпіонка Анжеліка Терлюга відгуляла весілля в Одесі.

Ми також писали про те, що в Хмельницькому на весіллі молодятам подарували гору собачого корму.

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