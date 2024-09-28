"Вода с рук просто постоянно текла": во Львове спасли девочку с редкой патологией

Викусе Волошин из Тернополя всего 6 лет. У девочки диагностировали редкое заболевание, которое встречается только у 3% людей на планете - пальмарный гипергидроз или "болезнь мокрых ладоней". И последствия этого заболевания не только физические, но и психологические - Вику не хотели брать за руку в садике, когда нужно было идти в укрытие из-за сигнала воздушной тревоги.

Что это за заболевание и как львовские врачи смогли помочь ребенку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ЛГС .

Родители Викуси Волошин искали помощь уже где угодно, чтобы вылечить болезнь ее ладошек. Однако большинство врачей не могли найти лечение и девочка очень страдала.

Когда Викусе было 2 года, родители заметили, что у дочери часто руки становятся мокрыми, особенно, когда она волновалась. Со временем выделений на ладонях становилось все больше и вода буквально текла с ее рук - уже независимо от эмоционального состояния ребенка.

Врачи советовали больше положительных эмоций и прописали крем, подсушивающий кожу. Но лечение не помогало - ладошки Вики спустя какое-то время были мокрые уже почти постоянно. А из-за чрезмерной влажности у ребенка на руках образовывались трещины, раны и бородавки.

Родные ребенка обращались за помощью куда только могли. Но специалисты разводили руками и советовали просто научиться с этим жить.

А жить с этим Викусе было очень сложно. В садике другие дети не хотели брать девочку за руку, а воспитатели ругали за мокрые пластилин, бумагу и карандаши.

"Даже когда звучала воздушная тревога и все спускались в укрытие, была такая ситуация: всем подают руку, а Вике - никто", - с болью поделился папа.

Вика с мамой, папой и братом (фото: Львовский городской совет)

Недавно мама девочка из соцсетей узнала, что во Львове специалисты проделали операцию ребенку с такой же проблемой, как у Вики. Родители сразу поехали во Львов, в детскую больницу святого Николая.

Хирурги обследовали ребенка и подтвердили диагноз - пальмарный гипергидроз, заболевание, с которым они уже имели дело. В народе - болезнь мокрых ладоней, которая встречается очень редко, примерно у 3% людей на планете. Причина и механизм возникновения гипергидроза в медицине неизвестны до сих пор.

Врачи объяснили родителям, что сама по себе эта проблема, к сожалению, не исчезнет. И даже хуже - она обострится в подростковом возрасте.

Однако спасение есть и можно сделать операцию, которая позволит ребенку жить полноценной жизнью.

"Когда-то медики случайно узнали, что при пересечении определенных нервных корешков в грудной клетке человека, блокируется работа потовых желез, которые находятся на руках, шее, голове и подмышками. Именно это и помогает нам хирургически справиться с болезнью мокрых ладоней. Мы "блокируем" именно те нервные волокна, которые отвечают за потоотделение в конкретном участке", - рассказал хирург и медицинский директор детской больницы святого Николая Александр Калинчук.

Львовские врачи спасли Викусю от страшного заболевания (фото: Львовский городской совет)

Львовские специалисты согласились прооперировать Вику. Во время операции хирурги через сантиметровый разрез пересекли нервные волокна, отвечающие за стимуляцию потовых желез на ручках ребенка. Операция длилась час.

Сейчас у Викуси ладошки больше не мокреют. На следующий день после операции счастливый ребенок слепил вожделенную картину из пластилина и подарил врачу, который его спас.