Ведущий-военнослужащий Даниэль Салем показал свои фронтовые будни (видео)

После начала полномасштабной войны немало украинских звезд присоединились к рядам ВСУ, в том числе ведущий и ресторатор Даниэль Салем, который служит в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена". В соцсетях он показал, как вместе с другими собратьями выполняет боевые задачи.

Даниэль Салем на фронте

В опубликованном ролике можно увидеть различные кадры и моменты фронтовой жизни бойцов. В целом там собраны фото- и видеовоспоминания за несколько месяцев.

"Наша работа разнообразна и очень интересна! За эти 2 месяца было много разных эмоций, не все можно показывать, но что-то позволили", - говорится в подписи к видео.

Как отреагировала сеть

Юзеры высказывают мужчинам слова восхищения, а также призывают их беречь себя. Вот, что говорится в некоторых комментариях:

"Бережіть себе, наші захисники! Пишаємось вами"

"Божої опіки Вам і всім Захисникам! Дякую Вам за захист!"

"Бойові котики"

"Нереальна праця… Дякую!"

"Дякую за те, що ти робиш, і за те, що ти транслюєш це!".

Что известно о начале службы Даниэля Салема

Стать на защиту родной страны уроженец Одессы решил еще в начале полномасштабного вторжения РФ. В 2022 году он пошел в военкомат, и сначала его направили в тероборону, после чего перевели на передовую в подразделение разведки.

Даниэль Салем служит (Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

За период своей службы ведущий получал ранения в спину, а также имел контузии. В прошлом году он рассказывал, как избежал ранения благодаря поддержке побратима.

"Команда - это не пустые громкие слова из мотивационных спичей. Это когда ты доверяешь своему брату больше, чем себе! Так просто написать: "Спасибо тебе, что прикрыл". Но так трудно объяснить сколько стоит за этим", - делился он.

"В тот момент, когда ты услышал мое: "Пустой", когда у меня закончился короб с пулеметным боеприпасом, ты вытащил из рюкзака другой короб, подал его мне и перекрыл огнем в сторону врага! Без сомнения! Ни одного лишнего движения! Воин! Даже когда прилетело...", - также говорилось в посте защитника.

Тогда Даниэль уточнял, что его побратим получил травму руки во время выполнения того боевого задания.

"Самое страшное на войне бояться за своих. Это еще одна мудрость от настоящего времени... Но, друг, мы снова говорим легендарное: "Не в этот раз!". Скоро рука твоя будет работать, как раньше и мы снова пойдем на задание вместе. У нас еще куча дел, брат. Никто кроме нас!", - писал знаменитость в январе 2023 года.

Ведущий со своим побратимом (Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)