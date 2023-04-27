Шашлык из этого мяса получится самым вкусным и сочным: берите на заметку

Начинается сезон встреч с друзьями на природе, где без куска сочного вкусного шашлыка некуда. Однако часто может возникать непонимание, из какого вида мяса шашлык действительно получится самым вкусным.

Какое мясо следует выбирать для шашлыка - читайте ниже в материале Styler.

Лучшее и худшее мясо для приготовления

Чаще всего шашлык готовят из свинины, и не зря. Тогда он получается сочным, мягким и вкусным. Кроме того, свинина содержит много жил, что делает мясо непревзойденным.

Идеально подходят следующие части: вырезка, ребра, корейка. Из других частей можно приготовить шашлык, но мариновать их придется дольше.

А вот не лучшим вариантом для шашлыка мясники считают говядину. Этот вид мяса достаточно жесткий, и поэтому перед приготовлением его нужно длительное время тратить.

Если ваш выбор пал все-таки на говядину, то лучше всего выбирать филе, грудную или заднюю часть.

Парное, холодное или замороженное мясо?

Брать мясное сырье почти сразу после убоя точно не стоит, потому что оно не считается съедобным и будет достаточно жестким. Самым оптимальным вариантом является охлажденная свинина или другой вид мяса.

Замороженное мясо также подходит для приготовления шашлыка, но оно не должно подвергаться повторной заморозке, иначе блюдо будет очень жестким.

Как определить свежее и молодое мясо

Обращайте внимание на следующие критерии:

отсутствие на мясе крови, слизи и любой жидкости

равенство каждого куска

ярко-красный цвет

верхняя часть не липкая и немного увлажненная верхняя часть

прозрачность мясного сока

приятный запах

Молодое мясо должно легко рваться, если отрезать тонкий кусок, иметь светлый оттенок и не жесткие мышечные волокна.